Новак Джокович: «Если бы считал, что уже не успею догнать Федерера и Надаля по титулам на ТБШ, то сегодня бы завершил карьеру»

17-кратный победитель турниров «Большого шлема» после поражения в финале «Ролан Гаррос» ответил на вопрос, не считает ли, что уже не успеет догнать и , которые выиграли по 20 ТБШ.

«Если бы я считал, что уже не успею, то сегодня бы завершил карьеру. Но я так не считаю и буду продолжать, пока в ногах есть силы, а во мне есть желание и любовь к теннису.

Одно поражение – даже в финале «Большого шлема» – не собьет меня с пути. У меня довольно толстая кожа, и я не позволяю себе реагировать на разные рассуждения.

Нас с Надалем и особенно Федерером уже много раз списывали со счетов, отправляли на пенсию. Но мы всегда возвращаемся и доказываем, что мы лучшие в мире, несмотря на любое давление.

Мои профессиональные цели не изменились – рекорд по неделям на первой строчке рейтинга и титулам на «Больших шлемах». Первый я надеюсь побить в следующем году, а после этого еще больше сосредоточусь на «Больших шлемах», – сказал Джокович.

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Так кто же на данный момент величайший: Федерер или Надаль?