Наместников подписал контракт с «Детройтом» на 2 года и 4 млн долларов. Это его 4-й клуб за 2 сезона

Нападающий Владислав Наместников подписал контракт с «Детройтом», информирует официальный сайт клуба.
Срок соглашения с 27-летним россиянином рассчитан на 2 года. По информации инсайдера TSN Пьера ЛеБрюна, средняя зарплата игрока составит 2 млн долларов (общая сумма контракта – 4 млн долларов).
В минувшем сезоне Наместников дважды был обменян. Суммарно он провел 65 матчей за «Рейнджерс», «Оттаву» и «Колорадо», набрав 31 (17+14) очко. В 12 матчах плей-офф добавил еще 5 (4+1) очков.
Таким образом, «Детройт» будет его 4-м клубом за 2 сезона.
Всего в НХЛ Наместников провел 425 матчей и набрал 189 (83+106) очков. В Кубке Стэнли – 41 матч и 9 (5+4) баллов.
По прошлому двухлетнему контракту его зарплата составляла 4 млн долларов.