Озил о протестах в Нигерии: «Остановите полицейскую жестокость. Мои мысли с пострадавшими»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил отреагировал на события в Нигерии.

Люди протестуют против Специального отряда по борьбе с ограблениями (SARS), одного из подразделений полиции.

С 2012 года SARS вызывает недовольство людей из-за того, что его связывают с актами вымогательства, пыток, фальсификации и шантажа.

В субботу сотни протестующих разбили лагерь возле правительственного здания в Лагосе, размахивая табличками с надписью «END SARS NOW».

End SARS или #EndSARS – это общественное движение в Нигерии, которое зародилось в твиттере. Оно выступает против SARS и призывает положить конец полицейской жестокости в Нигерии.

Стоит отметить, что в Абудже, столице Нигерии, люди окружили штаб отряда и залили дорогу красной краской, что символизирует насилие.

«Ужасно слышать, что происходит в Нигерии. Давайте сделаем эту тему популярной повсюду. #EndSARS. Мои мысли со всеми, кто пострадал 🇳🇬💚», – написал Озил в твиттере.

Пост футболист сопроводил хэштегом #EndPoliceBrutality («остановите полицейскую жестокость»).