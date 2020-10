Холанд оформил 1-й хет-трик за Норвегию. У него 6 голов в 3 матчах Лиги наций

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд забил 3 гола в матче с Румынией.

Это первый хет-трик нападающего «Боруссии» Дортмунд за национальную команду.

Всего в 3 матчах Лиги наций Холанд забил 6 голов.

Отметим, что матч с Румынией стал лишь 6-м за Норвегию в карьере футболиста.

Подробнее со статистикой 20-летнего норвежца можно ознакомиться здесь.

⚽️⚽️⚽️



🇳🇴 @ErlingHaaland becomes the first player since @Cristiano in June 2019 to score a #NationsLeague hat-trick 🔥 pic.twitter.com/XCOF12SAGG