Видеотрансляция матча Англия – Бельгия – 2:1. Маунт забил. Текстовый онлайн тоже есть

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Сегодня на стадионе «Уэмбли» сборные Англии и Бельгии играют в рамках 3-го тура группового этапа Лиги наций.

На Sports.ru можно посмотреть этот матч в прямом эфире. Также Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия – Бельгия 2:1 (второй тайм)
Дата проведения
11 октября, 19.00, «Уэмбли»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 16, пенальти Лукаку, 1:1 – 39, пенальти Рэшфорд, 2:1 – 64 Маунт.
АнглияПикфорд, Уокер, Магуайр, Триппьер, Дайер, Хендерсон (Филлипс, 66), Маунт, Райс, Александер-Арнолд, Рэшфорд, Кэлверт-Льюин (Кейн, 66).
БельгияМиньоле, Кастань, Алдервейрелд, Боята, Менье, де Брюйне, Тилеманс, Карраско, Витцель, Денайер, Лукаку.
Предупреждения:
Райс (32), Менье (38).

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