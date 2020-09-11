Видеотрансляция матча Англия – Бельгия – 2:1. Маунт забил. Текстовый онлайн тоже есть

Сегодня на стадионе «Уэмбли» сборные Англии и Бельгии играют в рамках 3-го тура группового этапа Лиги наций.
На Sports.ru можно посмотреть этот матч в прямом эфире. Также Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 11 октября, 19.00, «Уэмбли»
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Англия –
Пикфорд, Уокер, Магуайр, Триппьер, Дайер, Хендерсон (Филлипс, 66), Маунт, Райс, Александер-Арнолд, Рэшфорд, Кэлверт-Льюин (Кейн, 66).
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Бельгия –
Миньоле, Кастань, Алдервейрелд, Боята, Менье, де Брюйне, Тилеманс, Карраско, Витцель, Денайер, Лукаку.