Хавбек «Локо» Камано заразился коронавирусом (Foot224)

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Ряд игроков сборной Гвинеи заразились коронавирусом в расположении команды.

Один из заболевших – атакующий игрок «Локомотива» Франсуа Камано,сообщает Foot224.

Также положительные тесты на COVID-19 сдали Ибраим Коне, Ибраима Камара, Флорантен Погба и упоминавшийся ранее Наби Кейта из «Ливерпуля».

Все зараженные отправились на карантин.

Камано провел 6 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Ранее голкипер «Локомотива» Гильерме покинул расположение сборной России из-за сомнительного теста на коронавирус, а у польского защитника Мачея Рыбуса заболевание было подтверждено.

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