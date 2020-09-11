Хавбек «Локо» Камано заразился коронавирусом (Foot224)

Ряд игроков сборной Гвинеи заразились коронавирусом в расположении команды.
Один из заболевших – атакующий игрок «Локомотива» Франсуа Камано,сообщает Foot224.
Также положительные тесты на COVID-19 сдали Ибраим Коне, Ибраима Камара, Флорантен Погба и упоминавшийся ранее Наби Кейта из «Ливерпуля».
Все зараженные отправились на карантин.
Камано провел 6 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
Ранее голкипер «Локомотива» Гильерме покинул расположение сборной России из-за сомнительного теста на коронавирус, а у польского защитника Мачея Рыбуса заболевание было подтверждено.