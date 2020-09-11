Хавбек «Локо» Камано заразился коронавирусом (Foot224)

Ряд игроков сборной Гвинеи заразились коронавирусом в расположении команды.

Один из заболевших – атакующий игрок ,сообщает Foot224.

Также положительные тесты на сдали Ибраим Коне, Ибраима Камара, и упоминавшийся ранее Наби Кейта из «Ливерпуля».

Все зараженные отправились на карантин.

Камано провел 6 матчей в , не отметившись результативными действиями.

Ранее голкипер «Локомотива» Гильерме покинул расположение сборной России из-за сомнительного теста на коронавирус, а у польского защитника Мачея Рыбуса заболевание было подтверждено.