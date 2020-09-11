«Ливерпуль» и «МЮ» хотят отменить Кубок лиги и Суперкубок Англии

«Ливерпуль» и инициируют реформы в Премьер-лиге.

Оба клуба вместе разработали предложения, подразумевающие кардинальные нововведения. Проектом занималась американская компания Fenway Sports Group, которой принадлежит , при поддержке «Манчестер Юнайтед».

Согласно новым предложениям, ок лиги и будут упразднены. Имели место дополнительные обсуждения о том, что Кубок лиги может остаться, но без участия клубов, выступающих в еврокубках.

В числе прочего предложено сократить количество команд в с 20 до 18, а также изменить некоторые аспекты, связанные с финансами.