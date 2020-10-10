Хэмилтон повторил рекорд Шумахера по числу побед в «Формуле-1»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля и повторил достижение Михаэля Шумахера, который 91 раз выигрывал в «Формуле-1».
Следующая победа британца выведет его на чистое первое место по победам в истории. Хэмилтон лидирует в чемпионате и уже в этом году может сравняться с Шумахером по количеству титулов – на данный момент на счету британца шесть чемпионств.
Гран-при Айфеля. Хэмилтон выиграл гонку, Ферстаппен – второй, Риккардо – третий, Квят – 15-й
Мик Шумахер о рекордах Хэмилтона: «Если попаду в «Ф-1», нужно снова их побить»
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