«Ливерпуль» и «МЮ» хотят сократить АПЛ до 18 команд

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» инициируют реформы в Премьер-лиге.

Оба клуба вместе разработали предложения, подразумевающие кардинальные нововведения. Проектом занималась американская компания Fenway Sports Group, которой принадлежит «Ливерпуль», при поддержке «Манчестер Юнайтед».

В документе, в частности, предложено сократить количество команд в с 20 до 18. По 24 команды будет в Чемпионшипе, третьем и четвертом дивизионах, в сумме число клубов составит 90.

Что касается экономики – Английской футбольной лиге (EFL) хотят предоставить аванс в размере 250 млн фунтов, чтобы помочь во время кризиса, а также ежегодно отправлять ей 25 процентов от доходов. 100 миллионов фунтов планируют перевести Футбольной ассоциации Англии (FA).

Создатели проекта стремятся сократить пропасть в доходах от телевизионных контрактов между Премьер-лигой и EFL.

Девять клубов, которые были в Премьер-лиге дольше всех, включая большую шестерку, будут определять деятельность АПЛ во всех аспектах.

Такой план поддерживает председатель EFL Рик Парри, который провел переговоры с владельцем , американским инвестором Джоном Генри, а также акционером и директором Майком Гордоном. Кроме того, Парри поговорил с семьей Глейзеров, владеющей .

Разработчики документа ожидают поддержки со стороны других больших клубов – «Манчестер Сити», «Арсенала», «Челси» и «Тоттенхэма».