Рахимов возглавил «Уфу»

«Уфа» объявила о назначении новым главным тренером.

Срок контракта с 55-летним специалистом не уточняется.

Последним местом работы Рахимова был «Ахмат», который он покинул в сентябре 2019 года. Также он возглавлял «Локомотив» и «Амкар».

Рахимов сменил в «Уфе» Вадима Евсеева, который ушел из клуба 7 октября.

После 10 туров башкиры занимают в таблице 15-е место.