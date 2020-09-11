Рахимов возглавил «Уфу»

«Уфа» объявила о назначении Рашида Рахимова новым главным тренером.
Срок контракта с 55-летним специалистом не уточняется.
Последним местом работы Рахимова был «Ахмат», который он покинул в сентябре 2019 года. Также он возглавлял «Локомотив» и «Амкар».
Рахимов сменил в «Уфе» Вадима Евсеева, который ушел из клуба 7 октября.
После 10 туров башкиры занимают в таблице РПЛ 15-е место.
Рашид Рахимов – главный тренер ФК «Уфа»!— ФК УФА (@UfaFc) October 11, 2020
Специалист возглавлял «Амкар», «Локомотив» и «Ахмат», с которым в сезоне 2016/2017 занял 5-е место (лучший результат в истории команды).
Мы желаем Рашиду Маматкуловичу успехов в футбольном клубе «Уфа» и покорения новых вершин! pic.twitter.com/5gqbQaqoBi