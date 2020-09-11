Рахимов возглавил «Уфу»

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«Уфа» объявила о назначении Рашида Рахимова новым главным тренером.

Срок контракта с 55-летним специалистом не уточняется.

Последним местом работы Рахимова был «Ахмат», который он покинул в сентябре 2019 года. Также он возглавлял «Локомотив» и «Амкар».

Рахимов сменил в «Уфе» Вадима Евсеева, который ушел из клуба 7 октября. 

После 10 туров башкиры занимают в таблице РПЛ 15-е место.

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