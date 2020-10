Надаль выиграл 13-й «Ролан Гаррос» и сравнялся по «Шлемам» с Федерером

Рафаэль Надаль, в финале «Ролан Гаррос» обыгравший Новака Джоковича 6:0, 6:2, 7:5, взял титул французского «Шлема» в 13-й раз (с дебютного 2005 года), обновив собственный рекорд.

34-летний испанец взял 20-й титул «Большого шлема», сравнявшись по этому показателю с рекордсменом Роджером Федерером.

Кроме того, Надаль выиграл 100-й матч на турнире (из 102 проведенных), за турнир не проиграл ни партии.

Он сократил отставание в личных встречах с Джоковичем до 27:29 (18:7 на грунте, 7:1 на «Ролан Гаррос»).

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆@RafaelNadal conquers Novak Djokovic 6-0 6-2 7-5 to remain perfect in Paris finals and earn title 1️⃣3️⃣ at #RolandGarros pic.twitter.com/lzOz5dmoqQ