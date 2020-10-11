Валиева сорвала произвольную программу на Кубке России: дважды упала и допустила степ-аут

Теги сборная России Кубок России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева сорвала произвольную программу на втором этапе Кубка России в Москве.

Валиева упала с сольного четверного тулупа, затем чисто прыгнула каскад четверной тулуп – двойной тулуп. Тройной риттбергер и двойной аксель фигуристка прыгнула без ошибок, но упала на тройном лутце.

Затем она чисто исполнила каскад тройной флип – тройной сальхов через ойлер. Но ошиблась на последнем прыжке – тройном лутце: она допустила степ-аут и коснулась льда обеими руками.

Несмотря на ошибки, Валиева продолжает лидировать с суммой за две программы в 233,70 балла. Впереди – выступление двух фигуристок.

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