Глава «Локо» о коронавирусе: «Мы в России принимаем громадные усилия, а люди уезжают, и получается вот что. Кому нужны товарищеские матчи в это время?»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о самочувствии заболевших коронавирусом игроков, а также поставил под сомнение необходимость проведения товарищеских матчей в период пандемии.
Об игроках
«Все футболисты чувствуют себя хорошо: и Гилерме, и Рыбус – все без температуры.
Камано тоже чувствует себя хорошо. Когда он вернется в «Локомотив»? Пока не знаю».
О товарищеских матчах
«Исходя из всех этих ситуаций с заражениями, я бы задал вопрос специалистам УЕФА и ФИФА. Особенно по поводу Камано.
Кому нужны в это время товарищеские матчи? Мы в России тут принимаем громадные усилия, чтобы обезопасить всех и вся, а потом люди уезжают за границу, и получается вот что», – сказал Мещеряков.
Камано заразился коронавирусом в сборной Гвинеи. Голкипер Гильерме покинул расположение сборной России из-за сомнительного теста, а у защитника Мачея Рыбуса заболевание было подтверждено в сборной Польши.