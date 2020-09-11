Глава «Локо» о коронавирусе: «Мы в России принимаем громадные усилия, а люди уезжают, и получается вот что. Кому нужны товарищеские матчи в это время?»

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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о самочувствии заболевших коронавирусом игроков, а также поставил под сомнение необходимость проведения товарищеских матчей в период пандемии.

Об игроках

«Все футболисты чувствуют себя хорошо: и Гилерме, и Рыбус – все без температуры.

Камано тоже чувствует себя хорошо. Когда он вернется в «Локомотив»? Пока не знаю».

О товарищеских матчах

«Исходя из всех этих ситуаций с заражениями, я бы задал вопрос специалистам УЕФА и ФИФА. Особенно по поводу Камано.

Кому нужны в это время товарищеские матчи? Мы в России тут принимаем громадные усилия, чтобы обезопасить всех и вся, а потом люди уезжают за границу, и получается вот что», – сказал Мещеряков.

Камано заразился коронавирусом в сборной Гвинеи. Голкипер Гильерме покинул расположение сборной России из-за сомнительного теста, а у защитника Мачея Рыбуса заболевание было подтверждено в сборной Польши.

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