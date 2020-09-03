Венгер о том, смогут ли женщины играть с мужчинами: «Почему нет? Например, бегунья с исключительной техникой»

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Бывший главный тренер «Арсенала», глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер высказал мнение о возможности выступлений мужчин и женщин в одной команде.

– Увидим ли мы когда-нибудь, как мужчины и женщины играют за одну команду АПЛ?

– По моему мнению, сейчас в АПЛ и в футболе в целом заметен тренд на физическую подготовку. 

Значит, это должна быть женщина с исключительным физическим потенциалом. Например, это могла бы быть бегунья на 100 метров с исключительной техникой. Почему нет?

Я не исключаю такой возможности, но такое будет возможно только в исключительных случаях, не на регулярной основе, – поделился мнением французский специалист.

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