Кубок России. Валиева, Трусова, Усачева и Константинова выйдут на лед с произвольными программами

Теги сборная России результаты Кубок России женское катание Станислава Константинова Александра Трусова Мария Талалайкина Камила Валиева Дарья Усачева Анна Фролова Анна Сидорова Валерия Шульская Алина Забора Вита Карева Арина Онищенко Фигурное катание

11 октября на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве женщины выступят с произвольными программами. После короткой лидирует Камила Валиева, Дарья Усачева – 2-я, Александра Трусова – 3-я.

Кубок России по фигурному катанию

2-й этап

Москва

Женщины

Произвольная программа

Начало – 17.30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала

Первая разминка

1. Алина Забора

2. Вита Карева

3. Арина Онищенко

4. Мария Талалайкина

5. Анна Сидорова

Вторая разминка

6. Станислава Константинова

7. Анна Фролова

8. Валерия Шульская

9. Камила Валиева

10. Александра Трусова

11. Дарья Усачева

Положение после короткой программы

1. Камила Валиева – 85,10

2. Дарья Усачева – 80,39

3. Александра Трусова – 75,77

4. Анна Фролова – 68,76

5. Станислава Константинова – 67,10

6. Валерия Шульская – 58,97

7. Арина Онищенко – 57,56

8. Мария Талалайкина – 56,72

9. Анна Сидорова – 54,67

10. Вита Карева – 47,38

11. Алина Забора – 44,60

Расписание трансляций второго этапа Кубка России в Москве

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