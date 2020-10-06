Кубок России. Валиева, Трусова, Усачева и Константинова выйдут на лед с произвольными программами

11 октября на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве женщины выступят с произвольными программами. После короткой лидирует Камила Валиева, Дарья Усачева – 2-я, – 3-я.

по фигурному катанию

2-й этап

Москва

Женщины

Произвольная программа

Начало – 17.30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала

Первая разминка

1. Алина Забора

2. Вита Карева

3. Арина Онищенко

4. Мария Талалайкина

5. Анна Сидорова

Вторая разминка

6.

7. Анна Фролова

8. Валерия Шульская

9. Камила Валиева

10. Александра Трусова

11. Дарья Усачева

Положение после короткой программы

1. – 85,10

2. – 80,39

3. Александра Трусова – 75,77

4. Анна Фролова – 68,76

5. Станислава Константинова – 67,10

6. Валерия Шульская – 58,97

7. Арина Онищенко – 57,56

8. Мария Талалайкина – 56,72

9. Анна Сидорова – 54,67

10. Вита Карева – 47,38

11. Алина Забора – 44,60

Расписание трансляций второго этапа Кубка России в Москве