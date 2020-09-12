Группа Тутберидзе проиграла первый турнир в женском катании с января 2019-го. На Кубке России победила Александра Трусова – ученица Плющенко

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Фигуристки группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе проиграли первый турнир с января 2019 года.

Сегодня на этапе Кубка России в Москве победу одержала Александра Трусова, которая в мае перешла из группы Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Второе место заняла ученица Тутберидзе Камила Валиева, третье – еще одна фигуристка «Хрустального» – Дарья Усачева.

Последний раз фигуристка, тренирующаяся в группе Тутберидзе, проигрывала на чемпионате Европы-2019: тогда Алина Загитова уступила Софье Самодуровой, тренирующейся у Алексея Мишина.

С тех пор ученицы Тутберидзе выиграли все 14 турниров, в которых принимали участие. На чемпионате мира-2019 победила Загитова, на Lombardia Trophy – Анна Щербакова, на Finlandia Trophy – Алена Косторная (летом тоже перешла к Плющенко), на мемориале Ондрея Непелы – Трусова. Затем фигуристки из «Хрустального» выиграли шесть этапов Гран-при сезона-2019/20, Косторная взяла титул в Финале серии и на ЧЕ-2020, а Щербакова выиграла чемпионат России.

«Если у меня что-то не получалось у Плющенко – никто не гнал, не кричал, не ругался». Косторная впервые рассказала, почему ушла от Тутберидзе

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