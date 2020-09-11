Антон Миранчук забил 2 гола в 3 последних матчах за сборную России

Полузащитник сборной России Антон Миранчук забил в матче Лиги наций с Турцией (1:0, первый тайм).
Хавбек «Спартака» Роман Зобнин мягко покатил мяч в штрафную низом, форвард «Зенита» Артем Дзюба пробежал дальше, решив не участвовать в эпизоде, а Антон первым успел на мяч и отправил его в сетку.
Это второй гол 24-ленего Миранчука за национальную команду в 3 последних матчах. Ранее он забил в ворота Венгрии (3:2).
Всего у хавбека «Локомотива» 3 гола в 15 играх за сборную.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Зобнин протащил, Дзюба пропустил, а Антон Миранчук не промахнулся 🇷🇺🇷🇺🇷🇺— Матч ТВ (@MatchTV) October 11, 2020
Смотри, как наша команда вышла вперед. Давайте еще, парни: https://t.co/x7Yp8IiCth pic.twitter.com/RXfd2WGO2d