Антон Миранчук забил 2 гола в 3 последних матчах за сборную России

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Полузащитник сборной России Антон Миранчук забил в матче Лиги наций с Турцией (1:0, первый тайм).

Хавбек «Спартака» Роман Зобнин мягко покатил мяч в штрафную низом, форвард «Зенита» Артем Дзюба пробежал дальше, решив не участвовать в эпизоде, а Антон первым успел на мяч и отправил его в сетку.

Это второй гол 24-ленего Миранчука за национальную команду в 3 последних матчах. Ранее он забил в ворота Венгрии (3:2).

Всего у хавбека «Локомотива» 3 гола в 15 играх за сборную.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

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