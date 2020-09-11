Мозес прошел медосмотр для «Спартака». Результаты будут в среду

Полузащитник прошел медицинское обследование в Риме перед трансфером в , сообщает «Спорт-Экспресс».

Большинство показателей нигерийца в норме. Полные результаты осмотра 29-летнего игрока станут известны в среду.

Мозес вернулся в Лондон для оформления рабочей визы в РФ.

Ранее сообщалось, что красно-белые арендуют игрока, а сумма выкупа составит 10 млн евро.

В этом сезоне Мозес не сыграл за «Челси» ни разу, а в прошлом сезоне он выступал за «Интер» на правах аренды. Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.