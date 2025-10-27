  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Расписание этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Двоеглазова, Угожаев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин
1

Расписание этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Двоеглазова, Угожаев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин

Опубликовано расписание этапа Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске.

Гран-при России по фигурному катанию

2-й этап (КМС – 3-й этап)

«Красноярье»

Красноярск

30 октября, четверг

13:30 – танцы на льду, КМС, ритм-танец

15:45 – пары, КМС, короткая программа

31 октября, пятница

9:00 – танцы на льду, КМС, произвольный танец

11:40 – пары, КМС, произвольная программа

13:10 – девушки, КМС, короткая программа

15:50 – юноши, КМС, короткая программа

1 ноября, суббота

8:45 – девушки, КМС, произвольная программа

11:45 – юноши, КМС, произвольная программа

2 ноября, воскресенье

10:15 – танцы на льду, ритм-танец

12:00 – женщины, короткая программа

13:45 – мужчины, короткая программа

15:30 – пары, короткая программа

3 ноября, понедельник

10:00 – танцы на льду, произвольный танец

11:45 – женщины, произвольная программа

13:45 – мужчины, произвольная программа

15:45 – пары, произвольная программа

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала.

Предварительный состав участников: юниоры – здесь, взрослые – здесь.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoСерия Гран-при России
расписание турниров
мужское катание
пары
танцы на льду
женское катание
Красноярье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Расписание Гран-при Канады: там выступят Малинин, Эгадзе, Левито, Аймо, Хазе и Володин, Гиллес и Пуарье
11 минут назад
Тарасова о том, что официальный аккаунт Олимпиады-2026 удалил фото Валиевой: «Я бы порадовалась за то, что они разместили ее»
вчера, 18:55
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2025/26: Гран-при стартует в октябре, чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге в декабре
вчера, 18:45
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2025/26: Гран-при стартует в октябре, Олимпиада пройдет в феврале
вчера, 18:45
Даниил Горелкин: «Довольны вторым местом, серебра Гран-при у нас еще не было. Но, конечно, хочется большего»
вчера, 17:38
Дрозд о произвольной программе «Матильда»: «Нам с Шичиной очень нравятся эти образы. Думаю, что сможем лучше раскрыть эту историю»
вчера, 17:14
Василиса Кагановская: «Очень рады, что собрались в нужный момент, чисто проехали программу. Эмоций уже не осталось, хочется просто лечь»
вчера, 17:05
Официальный аккаунт Олимпиады-2026 опубликовал фото Валиевой в подборке, посвященной дню пасты. Позже фото было удалено
вчера, 16:49Фото
⚡ Гран-при России. «Звезды Магнитки». Кагановская и Некрасов победили в танцах на льду, Леонтьева и Горелкин – 2-е, Шичина и Дрозд – 3-и
вчера, 16:15
Дмитрий Евгеньев: «Мы с Мухортовой давно ждали победу. Сегодня ехалось значительно труднее, чем вчера, косякнул хорошо в программе»
вчера, 15:45
Ко всем новостям
Последние новости
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
вчера, 12:12
Юлия Артемьева: «Мы стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки»
25 октября, 21:05
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
24 октября, 13:08
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
11 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
11 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
10 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
10 октября, 15:55Видео