Расписание этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Двоеглазова, Угожаев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин
Гран-при России по фигурному катанию
2-й этап (КМС – 3-й этап)
«Красноярье»
Красноярск
30 октября, четверг
13:30 – танцы на льду, КМС, ритм-танец
15:45 – пары, КМС, короткая программа
31 октября, пятница
9:00 – танцы на льду, КМС, произвольный танец
11:40 – пары, КМС, произвольная программа
13:10 – девушки, КМС, короткая программа
15:50 – юноши, КМС, короткая программа
1 ноября, суббота
8:45 – девушки, КМС, произвольная программа
11:45 – юноши, КМС, произвольная программа
2 ноября, воскресенье
10:15 – танцы на льду, ритм-танец
12:00 – женщины, короткая программа
13:45 – мужчины, короткая программа
15:30 – пары, короткая программа
3 ноября, понедельник
10:00 – танцы на льду, произвольный танец
11:45 – женщины, произвольная программа
13:45 – мужчины, произвольная программа
15:45 – пары, произвольная программа
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала.
Предварительный состав участников: юниоры – здесь, взрослые – здесь.