  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Гран-при России. «Красноярье». Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Щербакова и Гончаров, Миронова и Устенко выступят с произвольными танцами
0

Гран-при России. «Красноярье». Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Щербакова и Гончаров, Миронова и Устенко выступят с произвольными танцами

Степанова и Букин покажут произвольный танец на Гран-при России в Красноярске.

3 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске танцоры на льду выступят с произвольными танцами.

Гран-при России

2-й этап, «Красноярье»

Красноярск 

Танцы на льду, ритм-танец

Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Александра Шинкаренко – Михаил Антонов

2. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин

3. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков

4. Александра Прокопец – Александр Васькович

5. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов

Вторая разминка

6. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов

7. Екатерина Миронова – Евгений Устенко

8. Анна Щербакова – Егор Гончаров 

9. Василиса Кагановская – Максим Некрасов

10. Александра Степанова – Иван Букин

После ритм-танца

1. Александра Степанова – Иван Букин – 84,29

2. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 80,87

3. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 75,52

4. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 75,23

5. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 74,75

6. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 70,86

7. Александра Прокопец – Александр Васькович – 66,23

8. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 64,78

9. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 61,20

10. Александра Шинкаренко – Михаил Антонов – 59,70

Расписание этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Двоеглазова, Угожаев, Федоров, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoАлександра Степанова
logoИван Букин
logoВасилиса Кагановская
logoМаксим Некрасов
Егор Гончаров
Екатерина Рыбакова
Варвара Жданова
Александр Васькович
Милана Кузьмина
Таисия Линчевская
Александра Прокопец
Дмитрий Щербаков
Дмитрий Студеникин
Александра Шинкаренко
Екатерина Миронова
Анна Щербакова (танцы)
Красноярье
Михаил Антонов
танцы на льду
Тимур Бабаев-Смирнов
Иван Махноносов
logoСерия Гран-при России
результаты
Евгений Устенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гран-при России. «Красноярье». Степанова и Букин выиграли ритм-танец, Кагановская и Некрасов – 2-е, Щербакова и Гончаров – 3-и
сегодня, 08:34
Расписание этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Двоеглазова, Угожаев, Федоров, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин
сегодня, 06:12
Мемориал Панина. Кагановская и Некрасов победили, Коломенская и Фролов – 2-е, Шинкаренко и Антонов – 3-и
12 октября, 08:23
Главные новости
⚡ Гран-при Канады. Малинин победил с преимуществом в 76 баллов, Александр Селевко – 2-й, Миура – 3-й
4 минуты назад
Гран-при России. «Красноярье». Двоеглазова, Куликова, Ляшенко, Елисова, Пулина выйдут на лед с произвольными программами
49 минут назад
Гран-при России. «Красноярье». Угожаев, Полянский, Мельников, Ветлугин, Самсонов, Мозалев выступят с произвольными программами
сегодня, 16:56
Гран-при России. «Красноярье». Бойкова и Козловский, Щербинина и Петров, Чикмарева и Янченков покажут произвольные программы
сегодня, 16:24
Гран-при Канады. Гиллес и Пуарье, Рид и Амбрулевичюс, Каррейра и Пономаренко покажут произвольные танцы
сегодня, 15:17
Матвей Янченков: «Зрители увидели невероятную редкость — падение с тодеса. Вина вся на мне, это была чисто моя ошибка»
сегодня, 14:42
Муравьева выступит в новогоднем шоу Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король»
сегодня, 14:29
Артем Петров: «Катались в свое удовольствие, чтобы порадовать зрителей и судей. Не следим за соревнованиями до окончания вида»
сегодня, 14:15
Александра Бойкова: «Настрой прекрасный. Думаю, завтра будет четверной выброс, в планах он есть»
сегодня, 13:57
Гран-при России. «Красноярье». Бойкова и Козловский выиграли короткую программу, Щербинина и Петров – 2-е, Чикмарева и Янченков – 3-и
сегодня, 13:31
Ко всем новостям
Последние новости
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
вчера, 13:18
Диана Мильто: «У нас в семье средний брат занимается хоккеем, младший пока ничем не занимается. Раньше учила его скольжению, надеюсь, что-то ему пригодилось»
вчера, 10:34
Элина Гойдина не выступит на чемпионате Эстонии из-за поднятия возрастного ценза местной федерацией
вчера, 09:15
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
26 октября, 12:12
Юлия Артемьева: «Мы стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки»
25 октября, 21:05
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
24 октября, 13:08
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
11 октября, 18:25