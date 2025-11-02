Гран-при России. «Красноярье». Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Щербакова и Гончаров, Миронова и Устенко выступят с произвольными танцами

Степанова и Букин покажут произвольный танец на Гран-при России в Красноярске.

3 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске танцоры на льду выступят с произвольными танцами.

Гран-при России

2-й этап, «Красноярье»

Красноярск

Танцы на льду, ритм-танец

Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Александра Шинкаренко – Михаил Антонов

2. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин

3. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков

4. Александра Прокопец – Александр Васькович

5. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов

Вторая разминка

6. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов

7. Екатерина Миронова – Евгений Устенко

8. Анна Щербакова – Егор Гончаров

9. Василиса Кагановская – Максим Некрасов

10. Александра Степанова – Иван Букин

После ритм-танца

1. Александра Степанова – Иван Букин – 84,29

2. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 80,87

3. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 75,52

4. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 75,23

5. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 74,75

6. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 70,86

7. Александра Прокопец – Александр Васькович – 66,23

8. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 64,78

9. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 61,20

10. Александра Шинкаренко – Михаил Антонов – 59,70

