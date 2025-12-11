ISU о рекомендации МОК допустить российских юниоров: «Совет организации рассмотрит рекомендацию в надлежащее время»

ISU осведомлен о рекомендации МОК допустить российских юниоров.

Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) допускать российских юниоров к соревнованиям «в надлежащее время».

Ранее МОК рекомендовал допускать участников юношеских турниров к соревнованиям с флагом и гимном. Рекомендации МОК допускать взрослых спортсменов только в нейтральном статусе и при соблюдении строгих условий остались в силе.

«ISU полностью осведомлен о поддержке Олимпийским саммитом рекомендации исполкома МОК о том, что доступ юных спортсменов с российским или белорусским паспортом к международным юношеским соревнованиям больше не должен быть ограничен.

Решения относительно права участия в соревнованиях ISU принимаются советом ISU, и ожидается, что совет ISU рассмотрит рекомендацию МОК в надлежащее время», – заявили в организации.

