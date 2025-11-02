592

Гран-при России. «Красноярье». Степанова и Букин выиграли ритм-танец, Кагановская и Некрасов – 2-е, Щербакова и Гончаров – 3-и

Степанова и Букин выиграли ритм-танец на Гран-при России.

2 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске дуэты представили ритм-танцы.

Гран-при России

2-й этап, «Красноярье»

Красноярск 

Танцы на льду, ритм-танец

1. Александра Степанова – Иван Букин – 84,29

2. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 80,87

3. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 75,52

4. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 75,23

5. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 74,75

6. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 70,86

7. Александра Прокопец – Александр Васькович – 66,23

8. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 64,78

9. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 61,20

10. Александра Шинкаренко – Михаил Антонов – 59,70

