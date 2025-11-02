Гран-при России. «Красноярье». Степанова и Букин выиграли ритм-танец, Кагановская и Некрасов – 2-е, Щербакова и Гончаров – 3-и
2 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске дуэты представили ритм-танцы.
2-й этап, «Красноярье»
Красноярск
Танцы на льду, ритм-танец
1. Александра Степанова – Иван Букин – 84,29
2. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 80,87
3. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 75,52
4. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 75,23
5. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 74,75
6. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 70,86
7. Александра Прокопец – Александр Васькович – 66,23
8. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 64,78
9. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 61,20
10. Александра Шинкаренко – Михаил Антонов – 59,70
