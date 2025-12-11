Губерниев шансах Петросян на олимпийское золото: «Аделии придется очень трудно, мягко говоря. Волков бояться – в лес не ходить»

Губерниев шансах Петросян на олимпийское золото: Аделии придется очень трудно.

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы российской фигуристки Аделии Петросян на золото Олимпиады -2026 в Милане.

– Татьяна Тарасова сказала, что Петросян будет практически нереально взять золото Олимпиады из‑за судейства. Нужно ли это учитывать?

– Аделии придется очень трудно, мягко говоря. Волков бояться – в лес не ходить. Надо ехать и делать свое дело, она очень талантливая девочка, одна из сильнейших в мире. Не нужно думать, как к ней отнесутся судьи, надо безукоризненно откатать программы, а дальше смотреть, что из этого получится.

Полагаю, что шансы на медаль точно есть. Фигурное катание – тот вид спорта, где не только судьи все решают. Было много примеров, когда спортсмены выходили на лед и превращали судей из скептиков в ярых фанатов, – сказал Губерниев.