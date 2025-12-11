38

Тарасова о рекомендации МОК допускать российских юниоров: «Они не только должны нас допустить, но и извиниться перед нами»

Тарасова о рекомендации МОК допустить юниоров: они исправляют свои ошибки.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) допускать российских юниоров к соревнованиям с флагом и гимном.

Рекомендации МОК допускать взрослых спортсменов только в нейтральном статусе и при соблюдении строгих условий остались в силе.

«Нет такого закона, по которому нас должны были отстранить, поэтому МОК сейчас исправляет свои ошибки. И слава богу, что наши тренеры работают с молодежью. Огромная благодарность им за то, что они за эти годы сделали наших детей только лучше, только сильнее», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

«Я думаю, что они не только должны нас допустить, но и извиниться перед нами за то, что сделали, это незаконно. Я лично – человек, который проработал 55 лет в сборной тренером, не могу сказать им спасибо за то, что они сделали.

На Олимпийских играх мы уже не выступаем всей командой. Они все сделали для этого, мы бы во всех видах могли бы бороться», – цитирует Тарасову «Матч ТВ».

МОК разрешил допускать российских участников юношеских турниров к соревнованиям с флагом и гимном страны

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoТатьяна Тарасова
logoсборная России
logoМОК
