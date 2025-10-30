  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Гран-при России. «Красноярье». КМС. Шешелева и Карнаухов, Сабада и Астахов, Сажина и Белкин представят произвольные программы
13

Гран-при России. «Красноярье». КМС. Шешелева и Карнаухов, Сабада и Астахов, Сажина и Белкин представят произвольные программы

31 октября юниорские пары разыграют медали на Гран-при России в Красноярске.

Гран-при России среди юниоров

3-й этап, «Красноярье»

Красноярск 

Пары, КМС

Произвольная программа

Начало – 11:40 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Алиса Горбунова – Георгий Павловский

2. Софья Звездина – Дмитрий Шеремет

3. Альбина Камалдинова – Степан Маришин

4. Дарья Самохвалова – Роман Романычев

Вторая разминка

5. Юлия Филимонова – Илья Пыльнев

6. Полина Сажина – Алексей Белкин

7. Ольга Сабада – Павел Астахов

8. Полина Шешелева – Егор Карнаухов

После короткой программы

1. Полина Шешелева – Егор Карнаухов – 65,06

2. Ольга Сабада – Павел Астахов – 61,33

3. Полина Сажина – Алексей Белкин – 61,26

4. Юлия Филимонова – Илья Пыльнев – 57,97

5. Дарья Самохвалова – Роман Романычев – 54,81

6. Альбина Камалдинова – Степан Маришин – 54,07

7. Софья Звездина – Дмитрий Шеремет – 50,77

8. Алиса Горбунова – Георгий Павловский – 45,12

Расписание этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Двоеглазова, Угожаев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
пары
logoСерия Гран-при России
logoсборная России
результаты
Красноярье
Павел Астахов
Степан Маришин
Алиса Горбунова
Дмитрий Шеремет
Альбина Камалдинова
Алексей Белкин
Егор Карнаухов
Полина Шешелева
Ольга Сабада
Роман Романычев
Софья Звездина
Дарья Самохвалова
Илья Пыльнев
Юлия Филимонова
Полина Сажина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гран-при России. «Красноярье». КМС. Шешелева и Карнаухов выиграли короткую программу, Сабада и Астахов – 2-е, Сажина и Белкин – 3-и
сегодня, 13:50
Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Ковязина и Мохов победили в парном катании, Сабада и Астахов – 2-е, Высоцкая и Алексеенко – 3-и
15 октября, 13:47
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
10 октября, 15:00
Главные новости
Гран-при Канады. Чиба, Левито, Накаи, Эверхардт, Гутманн, Теннелл выступят с короткими программами
4 минуты назад
Гран-при Канады. Хазе и Володин, Стеллато-Дудек и Дешам, Кам и О’Ши представят короткие программы
15 минут назад
Ирина Роднина: «Нам показывают по всем каналам европейский футбол, хотя наших там уже давно нет. Почему тогда нельзя показать Олимпиаду?»
50 минут назад
«Только теперь начинаю понимать, как нелегок этот путь». Плющенко поздравил Мишина с днем тренера
сегодня, 19:53
Гран-при России. «Красноярье». КМС. Лазарев, Семков, Ковтун, Самбуев, Малютин, Артем Федотов выдут на лед с короткими программами
сегодня, 19:38
Гран-при России. «Красноярье». КМС. Дзепка, Смагина, Дарья Лебедева, Диана Мильто, Юрова, Лабутина выступят с короткими программами
сегодня, 19:23
Гран-при России. «Красноярье». КМС. Малеина и Самохин, Шепталина и Пекин, Пилипенко и Михайлов покажут произвольные танцы
сегодня, 19:00
Ренат Лайшев: «На волне скандала и популярности Валиева может многого добиться и заработать. Это касается и медийности, и спортивных достижений»
сегодня, 18:08
Илья Авербух: «Нет смысла показывать Олимпиаду по федеральному телевидению, пока наша сборная не выступает в полном объеме»
сегодня, 17:54
Хабибуллина и Княжук, Захарова, Ветлугин вошли в состав участников Гран-при России в Казани, Базылюк выступит среди юниоров
сегодня, 17:43
Ко всем новостям
Последние новости
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
26 октября, 12:12
Юлия Артемьева: «Мы стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки»
25 октября, 21:05
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
24 октября, 13:08
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
11 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
11 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
10 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
10 октября, 15:55Видео