Гран-при России. «Красноярье». КМС. Шешелева и Карнаухов, Сабада и Астахов, Сажина и Белкин представят произвольные программы
Гран-при России среди юниоров
3-й этап, «Красноярье»
Красноярск
Пары, КМС
Произвольная программа
Начало – 11:40 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Алиса Горбунова – Георгий Павловский
2. Софья Звездина – Дмитрий Шеремет
3. Альбина Камалдинова – Степан Маришин
4. Дарья Самохвалова – Роман Романычев
Вторая разминка
5. Юлия Филимонова – Илья Пыльнев
6. Полина Сажина – Алексей Белкин
7. Ольга Сабада – Павел Астахов
8. Полина Шешелева – Егор Карнаухов
После короткой программы
1. Полина Шешелева – Егор Карнаухов – 65,06
2. Ольга Сабада – Павел Астахов – 61,33
3. Полина Сажина – Алексей Белкин – 61,26
4. Юлия Филимонова – Илья Пыльнев – 57,97
5. Дарья Самохвалова – Роман Романычев – 54,81
6. Альбина Камалдинова – Степан Маришин – 54,07
7. Софья Звездина – Дмитрий Шеремет – 50,77
8. Алиса Горбунова – Георгий Павловский – 45,12
