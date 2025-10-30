0

Гран-при России. «Красноярье». КМС. Малеина и Самохин, Шепталина и Пекин, Пилипенко и Михайлов покажут произвольные танцы

31 октября юниоры разыграют медали в танцах на льду на Гран-при в Красноярске.

Гран-при России среди юниоров

3-й этап, «Красноярье»

Красноярск 

Танцы на льду, КМС

Произвольный танец

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Влада Быстрова – Даниил Лавриненко

2. Валерия Бугаевская – Егор Козлов

3. Анна Смирнова – Ярослав Нечаев

4. Влада Бердникова – Матвей Шипилов

5. Диана Арнет – Ярослав Черняев

Вторая разминка

6. Александра Финохина – Никита Иванов

7. Софья Гончарова – Александр Синцов

8. Мария Иванова – Кирилл Лихачев

9. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев

10. Сандра Давыденко – Игнат Пахомов

Третья разминка

11. Милана Жабина – Вениамин Башуров

12. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев

13. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов

14. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин

15. Елизавета Малеина – Матвей Самохин

После ритм-танца

1. Елизавета Малеина – Матвей Самохин – 70,95

2. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин – 64,29

3. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов – 63,75

4. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 61,47

5. Милана Жабина – Вениамин Башуров – 60,01

6. Сандра Давыденко – Игнат Пахомов – 59,32

7. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев – 56,70

8. Мария Иванова – Кирилл Лихачев – 55,03

9. Софья Гончарова – Александр Синцов – 54,25

10. Александра Финохина – Никита Иванов – 54,14

Расписание этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Двоеглазова, Угожаев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
танцы на льду
Красноярье
logoСерия Гран-при России
результаты
logoсборная России
