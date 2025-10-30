Гран-при России. «Красноярье». КМС. Малеина и Самохин, Шепталина и Пекин, Пилипенко и Михайлов покажут произвольные танцы
Гран-при России среди юниоров
3-й этап, «Красноярье»
Красноярск
Танцы на льду, КМС
Произвольный танец
Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Влада Быстрова – Даниил Лавриненко
2. Валерия Бугаевская – Егор Козлов
3. Анна Смирнова – Ярослав Нечаев
4. Влада Бердникова – Матвей Шипилов
5. Диана Арнет – Ярослав Черняев
Вторая разминка
6. Александра Финохина – Никита Иванов
7. Софья Гончарова – Александр Синцов
8. Мария Иванова – Кирилл Лихачев
9. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев
10. Сандра Давыденко – Игнат Пахомов
Третья разминка
11. Милана Жабина – Вениамин Башуров
12. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев
13. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов
14. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин
15. Елизавета Малеина – Матвей Самохин
После ритм-танца
1. Елизавета Малеина – Матвей Самохин – 70,95
2. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин – 64,29
3. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов – 63,75
4. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 61,47
5. Милана Жабина – Вениамин Башуров – 60,01
6. Сандра Давыденко – Игнат Пахомов – 59,32
7. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев – 56,70
8. Мария Иванова – Кирилл Лихачев – 55,03
9. Софья Гончарова – Александр Синцов – 54,25
10. Александра Финохина – Никита Иванов – 54,14
