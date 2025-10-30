Гран-при России. «Красноярье». КМС. Малеина и Самохин, Шепталина и Пекин, Пилипенко и Михайлов покажут произвольные танцы

31 октября юниоры разыграют медали в танцах на льду на Гран-при в Красноярске.

Гран-при России среди юниоров 3-й этап, «Красноярье» Красноярск Танцы на льду, КМС Произвольный танец Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала. Первая разминка 1. Влада Быстрова – Даниил Лавриненко 2. Валерия Бугаевская – Егор Козлов 3. Анна Смирнова – Ярослав Нечаев 4. Влада Бердникова – Матвей Шипилов 5. Диана Арнет – Ярослав Черняев Вторая разминка 6. Александра Финохина – Никита Иванов 7. Софья Гончарова – Александр Синцов 8. Мария Иванова – Кирилл Лихачев 9. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев 10. Сандра Давыденко – Игнат Пахомов Третья разминка 11. Милана Жабина – Вениамин Башуров 12. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев 13. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов 14. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин 15. Елизавета Малеина – Матвей Самохин После ритм-танца 1. Елизавета Малеина – Матвей Самохин – 70,95 2. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин – 64,29 3. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов – 63,75 4. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 61,47 5. Милана Жабина – Вениамин Башуров – 60,01 6. Сандра Давыденко – Игнат Пахомов – 59,32 7. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев – 56,70 8. Мария Иванова – Кирилл Лихачев – 55,03 9. Софья Гончарова – Александр Синцов – 54,25 10. Александра Финохина – Никита Иванов – 54,14 Расписание этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Двоеглазова, Угожаев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин