Гран-при России. «Красноярье». КМС. Шешелева и Карнаухов, Сабада и Астахов, Камалдинова и Маришин покажут короткие программы
Шешелева и Карнаухов представят короткую программу на этапе Гран-при России.
Юниорские пары выйдут на лед 30 октября.
Гран-при России среди юниоров
3-й этап, «Красноярье»
Красноярск
Пары, КМС
Короткая программа
Начало – 15:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участники
Алиса Горбунова – Георгий Павловский
Софья Звездина – Дмитрий Шеремет
Альбина Камалдинова – Степан Маришин
Полина Сажина – Алексей Белкин
Дарья Самохвалова – Роман Романычев
Юлия Филимонова – Илья Пыльнев
Полина Шешелева – Егор Карнаухов
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено позже.
