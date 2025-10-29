Гран-при России. «Красноярье». КМС. Шешелева и Карнаухов, Сабада и Астахов, Камалдинова и Маришин покажут короткие программы

Шешелева и Карнаухов представят короткую программу на этапе Гран-при России.

Юниорские пары выйдут на лед 30 октября.

Гран-при России среди юниоров

3-й этап, «Красноярье»

Красноярск

Пары, КМС

Короткая программа

Начало – 15:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

Алиса Горбунова – Георгий Павловский

Софья Звездина – Дмитрий Шеремет

Альбина Камалдинова – Степан Маришин

Ольга Сабада – Павел Астахов

Полина Сажина – Алексей Белкин

Дарья Самохвалова – Роман Романычев

Юлия Филимонова – Илья Пыльнев

Полина Шешелева – Егор Карнаухов

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено позже.

