Кубок Москвы. 1-й спортивный разряд. Чистякова победила, Докукина – 2-я, Корчажникова – 3-я

Алиса Чистякова одержала победу на Кубке Москвы по фигурному катанию.

Алиса Чистякова победила на Кубке Москвы по фигурному катанию по 1-му спортивному разряду

Кубок Москвы (финал)

Девушки, 1-й спортивный разряд

Итоговое положение 

1. Алиса Чистякова – 196,19

2. Анна Докукина – 193,34

3. Екатерина Корчажникова – 191,27

4. Полина Мартыненко – 184,38

5. Софья Вагина – 184,30

6. Алиса Заикина – 184,26

7. Ксения Стадничук – 182,00

8. Анна Тараканова – 174,61

9. Анастасия Шестакова – 166,59

10. Полина Павликова – 166,18

11. Ангелина Пеньковая – 164,29

12. Алиса Эрен – 163,79

Произвольная программа

1. Алиса Чистякова – 130,32

2. Алиса Заикина – 128,10

3. Анна Докукина – 125,65

4. Екатерина Корчажникова – 121,81

5. Полина Мартыненко – 121,03

6. Ксения Стадничук – 118,78

7. Софья Вагина – 116,73

8. Анна Тараканова – 114,29

9. Валерия Моисеева – 109,67

10. Ангелина Пеньковая – 108,01

11. Виктория Сомова – 107,40

12. Ника Маскайкина – 107,10

Короткая программа

1. Екатерина Корчажникова – 69,46

2. Анна Докукина – 67,69

3. Софья Вагина – 67,57

4. Алиса Чистякова – 65,87

5. Анастасия Шестакова – 64,12

6. Полина Мартыненко – 63,35

7. Ксения Стадничук – 63,22

8. Алиса Эрен – 61,27

9. Анна Тараканова – 60,32

10. Полина Павликова – 59,52

11. Арина Герцог – 59,14

12. Ангелина Пеньковая – 56,28

Полные результаты здесь.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
женское катание
Кубок Москвы
результаты
logoсборная России
Анна Докукина
Екатерина Корчажникова
Полина Павликова
Алиса Заикина
