Кубок Москвы. 1-й спортивный разряд. Чистякова победила, Докукина – 2-я, Корчажникова – 3-я
Алиса Чистякова победила на Кубке Москвы по фигурному катанию по 1-му спортивному разряду
Кубок Москвы (финал)
Девушки, 1-й спортивный разряд
Итоговое положение
1. Алиса Чистякова – 196,19
2. Анна Докукина – 193,34
3. Екатерина Корчажникова – 191,27
4. Полина Мартыненко – 184,38
5. Софья Вагина – 184,30
6. Алиса Заикина – 184,26
7. Ксения Стадничук – 182,00
8. Анна Тараканова – 174,61
9. Анастасия Шестакова – 166,59
10. Полина Павликова – 166,18
11. Ангелина Пеньковая – 164,29
12. Алиса Эрен – 163,79
Произвольная программа
1. Алиса Чистякова – 130,32
2. Алиса Заикина – 128,10
3. Анна Докукина – 125,65
4. Екатерина Корчажникова – 121,81
5. Полина Мартыненко – 121,03
6. Ксения Стадничук – 118,78
7. Софья Вагина – 116,73
8. Анна Тараканова – 114,29
9. Валерия Моисеева – 109,67
10. Ангелина Пеньковая – 108,01
11. Виктория Сомова – 107,40
12. Ника Маскайкина – 107,10
Короткая программа
1. Екатерина Корчажникова – 69,46
2. Анна Докукина – 67,69
3. Софья Вагина – 67,57
4. Алиса Чистякова – 65,87
5. Анастасия Шестакова – 64,12
6. Полина Мартыненко – 63,35
7. Ксения Стадничук – 63,22
8. Алиса Эрен – 61,27
9. Анна Тараканова – 60,32
10. Полина Павликова – 59,52
11. Арина Герцог – 59,14
12. Ангелина Пеньковая – 56,28
