  • Гран-при России. «Красноярье». КМС. Лазарев, Семков, Ковтун, Самбуев, Малютин, Артем Федотов выдут на лед с короткими программами
31 октября юниоры покажут короткие программы на Гран-при России в Красноярске.

Гран-при России среди юниоров

3-й этап, «Красноярье»

Красноярск 

Юноши

Короткая программа

Начало – 15:50 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Андрей Коцин

2. Александр Болсуновский

3. Алдар Самбуев

4. Никита Малютин

5. Марк Соколов

Вторая разминка

6. Артем Федотов

7. Данил Колосков

8. Валентин Сидоренко

9. Павел Грибуля

10. Платон Каблуков

Третья разминка

11. Александр Семков

12. Григорий Хорохордин

13. Марк Титов

14. Глеб Ковтун

15. Лев Лазарев

Расписание этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Двоеглазова, Угожаев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
