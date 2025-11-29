Артющенко о судействе в танцах на Гран-при Финляндии: «Не было какого-то засуживания, мне кажется. Это хороший повод задуматься, лишний раз увидеть ошибки»

Фигурист Артющенко: мне кажется, на Гран-при Финляндии не было засуживания пар.

Чемпионы России в танцах на льду среди юниоров Василиса Григорьева и Евгений Артющенко поделились мнением о строгом судействе на Гран-при Финляндии.

– На последнем этапе возник скандал: топовым танцорам поставили дорожки первого уровня. Согласны ли вы с таким ужесточением судейства?

Евгений : Думаю, это нормально. Разные турниры – разное судейство. Иногда судят строже, иногда чуть более лояльно, в пользу спортсменов. Мне кажется, что не было какого-то засуживания пар. Я считаю, что чем более строгое судейство, тем это лучше в том плане, что это хорошая тренировка для пар, опыт. Тем более многие пары будут участвовать в Олимпийских играх.

Это хороший повод задуматься, лишний раз увидеть ошибки, над которыми можно поработать, чтобы такая ситуация не возникала. Чтобы они не получали первые уровни, чтобы все было настолько отработано, что даже при строгом судействе невозможно было бы этот первый уровень поставить. Это определенного рода опыт, который им поможет в дальнейшем.

На Олимпиаде не будут просто так раздавать уровни, судейство будет намного строже, каждая сотая может перевесить, каждый шаг и взмах рукой будут иметь вес. Поэтому это хороший опыт для того, чтобы найти какие-то минусы, какие-то дыры в своих программах.

Это могут быть технические недочеты или какие-то недочеты, касающиеся постановки в эмоциональном плане. У них есть время и до финала Гран-при уже улучшить. И, соответственно, уже к Олимпийским играм довести это все до идеала, чтобы при любых условиях они могли показать наилучший результат и уровень своих программ.

Василиса : Мы не судьи, не техническая бригада. Наша работа – кататься и показывать свои программы, а судьям их оценивать.

