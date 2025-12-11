Александра Трусова: «В спорте есть моменты, которые бесят – травмы, необходимость восстанавливаться, нехватка свободного времени. Но я ни о чем не жалею»

Александра Трусова рассказала о том, что ее раздражает в спорте.

Фигуристка Александра Трусова назвала моменты в спортивной карьере, которые ее раздражают.

«Помните пост о причинах, за которые я люблю спорт? На самом деле, сначала я написала о том, за что я его не люблю.

Спорт – это огромная часть меня, и я не могу представить свою жизнь без него. Но все же есть несколько моментов, которые бесят, и они всегда приходят на ум в первую очередь.

Бывают дни, когда просто не получается прыгать. Вчера получалось, а сегодня не получается, и нет никакой объективной причины. Фигурное катание – это высококоординационный вид спорта, и сколько бы ты ни тренировался, малейшее волнение может не дать собраться.

Собственная дисциплинированность тоже иногда раздражает, как ни странно. Я всегда иду на тренировку – уставшая, больная, с травмой... С одной стороны, я люблю этот момент, но с другой стороны нет.

Еще спорт привязывает меня к дому. Я не могу уехать в путешествие дольше чем на месяц, и даже так мне придется долго восстанавливаться. Мой максимально возможный отдых без потерь – пять дней.

Ну и не могу не упомянуть общую боль всех спортсменов: травмы, необходимость восстанавливаться, нехватку свободного времени…

Но я ни о чем не жалею. Причины, по которым я люблю спорт, затмевают все вот это», – написала серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова в телеграм-канале.