Кубок Москвы. КМС. Пестова и Лагутов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Жарова и Столяров – 3-и, Дрожжина и Тельнов – 5-е
10 декабря юниорские дуэты выступили с произвольными танцами на Кубке Москвы. Победу одержали Зоя Пестова и Сергей Лагутов.
Кубок Москвы (финал)
Танцы на льду, КМС
Итоговое положение
1. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 160,89
2. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 151,55
3. Полина Жарова – Алексей Столяров – 150,70
4. Елизавета Ростилова – Денис Ауров – 146,87
5. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 143,32
6. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев – 138,93
7. Таиса Мусурова – Иван Тертышников – 138,72
8. Софья Грабчак – Максим Полторак – 137,26
9. Наталья Лагутова – Николай Дубинин – 135,32
10. Софья Гончарова – Александр Синцов – 134,29
11. Кристина Яттара – Артем Гаманов – 125,55
12. Арина Пехтелева – Никита Ворожейкин – 125,16
13. Влада Бердникова – Матвей Шипилов – 124,59
14. Арина Власова – Денис Горбушин – 123,71
15. Кристина Типун – Андрей Ганкевич – 115,50
Произвольный танец
1. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 97,07
2. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 95,45
3. Полина Жарова – Алексей Столяров – 92,81
4. Елизавета Ростилова – Денис Ауров – 89,52
5. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 89,36
6. Наталья Лагутова – Николай Дубинин – 83,18
7. Таиса Мусурова – Иван Тертышников – 82,60
8. Софья Грабчак – Максим Полторак – 81,86
9. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев – 81,21
10. Софья Гончарова – Александр Синцов – 80,16
11. Арина Пехтелева – Никита Ворожейкин – 78,57
12. Кристина Яттара – Артем Гаманов – 75,98
13. Арина Власова – Денис Горбушин – 74,64
14. Влада Бердникова – Матвей Шипилов – 73,44
15. Кристина Типун – Андрей Ганкевич – 70,43
Ритм-танец
1. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 63,82
2. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 62,19
3. Полина Жарова – Алексей Столяров – 57,89
4. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев – 57,72
5. Елизавета Ростилова – Денис Ауров – 57,35
6. Таиса Мусурова – Иван Тертышников – 56,12
7. Софья Грабчак – Максим Полторак – 55,40
8. Софья Гончарова – Александр Синцов – 54,13
9. Наталья Лагутова – Николай Дубинин – 52,14
10. Влада Бердникова – Матвей Шипилов – 51,15
11. Кристина Яттара – Артем Гаманов – 49,57
12. Арина Власова – Денис Горбушин – 49,07
13. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 47,87
14. Арина Пехтелева – Никита Ворожейкин – 46,59
15. Кристина Типун – Андрей Ганкевич – 45,07