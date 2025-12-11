  • Спортс
Кубок Москвы. КМС. Пестова и Лагутов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Жарова и Столяров – 3-и, Дрожжина и Тельнов – 5-е

Зоя Пестова и Сергей Лагутов победили в танцах на льду на Кубке Москвы.

10 декабря юниорские дуэты выступили с произвольными танцами на Кубке Москвы. Победу одержали Зоя Пестова и Сергей Лагутов.

Кубок Москвы (финал)

Танцы на льду, КМС

Итоговое положение

1. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 160,89

2. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 151,55

3. Полина Жарова – Алексей Столяров – 150,70

4. Елизавета Ростилова – Денис Ауров – 146,87

5. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 143,32

6. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев – 138,93

7. Таиса Мусурова – Иван Тертышников – 138,72

8. Софья Грабчак – Максим Полторак – 137,26

9. Наталья Лагутова – Николай Дубинин – 135,32

10. Софья Гончарова – Александр Синцов – 134,29

11. Кристина Яттара – Артем Гаманов – 125,55

12. Арина Пехтелева – Никита Ворожейкин – 125,16

13. Влада Бердникова – Матвей Шипилов – 124,59

14. Арина Власова – Денис Горбушин – 123,71

15. Кристина Типун – Андрей Ганкевич – 115,50

Произвольный танец

1. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 97,07

2. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 95,45

3. Полина Жарова – Алексей Столяров – 92,81

4. Елизавета Ростилова – Денис Ауров – 89,52

5. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 89,36

6. Наталья Лагутова – Николай Дубинин – 83,18

7. Таиса Мусурова – Иван Тертышников – 82,60

8. Софья Грабчак – Максим Полторак – 81,86

9. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев – 81,21

10. Софья Гончарова – Александр Синцов – 80,16

11. Арина Пехтелева – Никита Ворожейкин – 78,57

12. Кристина Яттара – Артем Гаманов – 75,98

13. Арина Власова – Денис Горбушин – 74,64

14. Влада Бердникова – Матвей Шипилов – 73,44

15. Кристина Типун – Андрей Ганкевич – 70,43

Ритм-танец

1. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 63,82

2. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 62,19

3. Полина Жарова – Алексей Столяров – 57,89

4. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев – 57,72

5. Елизавета Ростилова – Денис Ауров – 57,35

6. Таиса Мусурова – Иван Тертышников – 56,12

7. Софья Грабчак – Максим Полторак – 55,40

8. Софья Гончарова – Александр Синцов – 54,13

9. Наталья Лагутова – Николай Дубинин – 52,14

10. Влада Бердникова – Матвей Шипилов – 51,15

11. Кристина Яттара – Артем Гаманов – 49,57

12. Арина Власова – Денис Горбушин – 49,07

13. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 47,87

14. Арина Пехтелева – Никита Ворожейкин – 46,59

15. Кристина Типун – Андрей Ганкевич – 45,07 

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
