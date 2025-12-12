Кубок Москвы. КМС. Дзепка победила, Уткина – 2-я, Сарновская – 3-я, Плескачева – 6-я
Фигуристка София Дзепка одержала победу в финале Кубка Москвы.
Кубок Москвы (финал)
Девушки, КМС
Итоговое положение
1. София Дзепка – 225,03
2. Анастасия Уткина – 209,99
3. София Сарновская – 207,57
4. Диана Мильто – 201,73
5. Валерия Литвинчева – 199,03
6. Лидия Плескачева – 196,78
7. Марина Сарычева – 191,41
8. Валерия Лукашова – 186,41
9. Алена Дронова – 179,04
10. Екатерина Титова – 173,80
Произвольная программа
1. София Дзепка – 155,32
2. Анастасия Уткина – 144,05
3. София Сарновская – 138,96
4. Диана Мильто – 135,11
5. Валерия Литвинчева – 130,94
7. Марина Сарычева – 128,81
6. Лидия Плескачева – 128,45
8. Валерия Лукашова – 124,42
9. Алена Дронова – 120,00
10. Екатерина Титова – 117,97
Короткая программа
1. София Дзепка – 69,71
2. София Сарновская – 68,61
3. Лидия Плескачева – 68,33
4. Валерия Литвинчева – 68,09
5. Диана Мильто – 66,62
6. Анастасия Уткина – 65,94
7. Камила Назипова – 63,99
8. Марина Сарычева – 62,60
9. Валерия Лукашова – 61,99
10. Алена Дронова – 59,04
