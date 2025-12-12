413

Кубок Москвы. КМС. Дзепка победила, Уткина – 2-я, Сарновская – 3-я, Плескачева – 6-я

Фигуристка Дзепка победила в финале Кубка Москвы.

Фигуристка София Дзепка одержала победу в финале Кубка Москвы.

Кубок Москвы (финал)

Девушки, КМС

Итоговое положение

1. София Дзепка – 225,03

2. Анастасия Уткина – 209,99

3. София Сарновская – 207,57

4. Диана Мильто – 201,73

5. Валерия Литвинчева – 199,03

6. Лидия Плескачева – 196,78

7. Марина Сарычева – 191,41

8. Валерия Лукашова – 186,41

9. Алена Дронова – 179,04

10. Екатерина Титова – 173,80

Произвольная программа

1. София Дзепка – 155,32

2. Анастасия Уткина – 144,05

3. София Сарновская – 138,96

4. Диана Мильто – 135,11

5. Валерия Литвинчева – 130,94

7. Марина Сарычева – 128,81

6. Лидия Плескачева – 128,45

8. Валерия Лукашова – 124,42

9. Алена Дронова – 120,00

10. Екатерина Титова – 117,97

Короткая программа

1. София Дзепка – 69,71

2. София Сарновская – 68,61

3. Лидия Плескачева – 68,33

4. Валерия Литвинчева – 68,09

5. Диана Мильто – 66,62

6. Анастасия Уткина – 65,94

7. Камила Назипова – 63,99

8. Марина Сарычева – 62,60

9. Валерия Лукашова – 61,99

10. Алена Дронова – 59,04

Полные результаты – здесь.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoСофия Дзепка
logoВалерия Лукашова
Лидия Плескачева
Варвара Кравчина
София Сарновская
Валерия Литвинчева
Злата Буря
Анастасия Шарошкина
Анастасия Уткина
Диана Мильто
logoсборная России
результаты
Анастасия Чиннова
женское катание
Алена Дронова
Марина Сарычева
Кубок Москвы
Екатерина Титова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок Первого канала среди юниоров. Дзепка выиграла произвольную программу, Стрельцова – 2-я, Смагина – 3-я
6 декабря, 15:37
Кубок Первого канала среди юниоров. Федотов и Стрельцова выступят за команду Трусовой, Лазарев и Смагина – за команду Щербаковой, Дзепка и Ленков – за команду Косторной
5 декабря, 14:26
⚡ Гран-при России. «Красноярье». КМС. Дзепка победила, Смагина – 2-я, Диана Мильто – 3-я
1 ноября, 08:23
Главные новости
Ирина Роднина: «МОК не успел вернуть нас к Олимпиаде в Милане, но, думаю, к летним Играм все будет восстановлено»
вчера, 15:55
Анастасия Мишина получила диплом магистра
вчера, 12:19Фото
«Надеюсь, что ISU нас допустит. Думаю, максимум со следующего сезона начнем». Лукашова о возвращении российских юниоров
вчера, 10:58
Лукашова о переходе к Соколовской: «Просто решили что-то изменить. Тренировки в новой группе очень нравятся»
вчера, 10:42
Валерия Лукашова: «Удалось полностью залечить травму. Я восстанавливаю все ультра-си, которые умела»
вчера, 10:26
РУСАДА в 2025 году чаще всего из фигуристов тестировало на допинг Кондратюка, Угожаева, Галлямова, Алиева и Лутфуллина
вчера, 10:07
Мария Пулина: «Учусь на биотехнолога, страсть к науке с детства. Надо быть везде и по максимуму – лучшим ученым, узнаваемой фигуристкой»
вчера, 10:00
«Ленчик, ну? Аврора! Ты ждешь всех?» Плющенко выложил видеоанонс «Спящей красавицы» в обнимку с Костылевой и сыном
вчера, 06:56Видео
Роднина об отстранении России: «Это не упущение, а сознательная политика Баха. О каких-то президентах мы можем говорить с большим уважением, но не о нем»
вчера, 06:48
Шинкаренко о распаде дуэта с Антоновым: «В последнее время тренировки морально были очень тяжелыми, иногда и до скандалов доходило»
12 декабря, 21:54
Ко всем новостям
Последние новости
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
вчера, 14:40
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15
Алина Горбачева: «Омск – один из моих любимых городов. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе»
4 декабря, 15:38
Финал Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь выиграли короткую программу, Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян – 2-е, Кемп и Елизаров – 3-и
4 декабря, 07:25
Елена Малышева: «Я люблю, уважаю, обожаю фигурное катание. От всей души желаю победы Петросян и Гуменнику на Олимпиаде»
3 декабря, 06:58
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова приняла приглашение участвовать в Олимпиаде-2026
1 декабря, 19:05