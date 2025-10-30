Гран-при России. «Красноярье». КМС. Дзепка, Смагина, Дарья Лебедева, Диана Мильто, Юрова, Лабутина выступят с короткими программами
31 октября юниорки покажут короткие программы на Гран-при России в Красноярске.
Гран-при России среди юниоров
3-й этап, «Красноярье»
Красноярск
Девушки
Короткая программа
Начало – 13:10 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Дарья Антонова
2. София Ермолова
3. Алена Дронова
4. Алина Королева
5. Ульяна Голубева
6. Варвара Кузьминых
Вторая разминка
7. Дарья Лебедева
8. Софья Смагина
9. Алиса Юрова
10. Диана Мильто
11. Амалия Насыбуллина
12. Елизавета Лабутина
Третья разминка
13. Залина Капачева
14. Ксения Вагина
15. Таисия Давыдова
16. Елизавета Кудряшова
17. Анастасия Шигина
18. София Дзепка
