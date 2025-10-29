Гран-при России. «Красноярье». КМС. Шепталина и Пекин, Малеина и Самохин, Билибина и Кашаев выступят с ритм-танцами
Юниорские дуэты выйдут на лед 30 октября.
Гран-при России среди юниоров
3-й этап, «Красноярье»
Красноярск
Танцы на льду, КМС
Ритм-танец
Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участники
Диана Арнет – Ярослав Черняев
Влада Бердникова – Матвей Шипилов
Анна Билибина – Дмитрий Кашаев
Валерия Бугаевская – Егор Козлов
Влада Быстрова – Даниил Лавриненко
Софья Гончарова – Александр Синцов
Сандра Давыденко – Игнат Пахомов
Милана Жабина – Вениамин Башуров
Мария Иванова – Кирилл Лихачев
Евдокия Крючкова – Артем Мякишев
Елизавета Малеина – Матвей Самохин
Полина Пилипенко – Владислав Михайлов
Анна Смирнова – Ярослав Нечаев
Александра Финохина – Никита Иванов
Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено позже.
