Гран-при России. «Красноярье». КМС. Шепталина и Пекин, Малеина и Самохин, Билибина и Кашаев выступят с ритм-танцами

Малеина и Самохин, Шепталина и Пекин покажут ритм-танцы на Гран-при России.

Юниорские дуэты выйдут на лед 30 октября. Гран-при России среди юниоров 3-й этап, «Красноярье» Красноярск Танцы на льду, КМС Ритм-танец Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. Участники Диана Арнет – Ярослав Черняев Влада Бердникова – Матвей Шипилов Анна Билибина – Дмитрий Кашаев Валерия Бугаевская – Егор Козлов Влада Быстрова – Даниил Лавриненко Софья Гончарова – Александр Синцов Сандра Давыденко – Игнат Пахомов Милана Жабина – Вениамин Башуров Мария Иванова – Кирилл Лихачев Евдокия Крючкова – Артем Мякишев Елизавета Малеина – Матвей Самохин Полина Пилипенко – Владислав Михайлов Анна Смирнова – Ярослав Нечаев Александра Финохина – Никита Иванов Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено позже. Расписание этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Двоеглазова, Угожаев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин