1

Гран-при России. «Красноярье». КМС. Шепталина и Пекин, Малеина и Самохин, Билибина и Кашаев выступят с ритм-танцами

Малеина и Самохин, Шепталина и Пекин покажут ритм-танцы на Гран-при России.

Юниорские дуэты выйдут на лед 30 октября.

Гран-при России среди юниоров

3-й этап, «Красноярье»

Красноярск 

Танцы на льду, КМС

Ритм-танец

Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

Диана Арнет – Ярослав Черняев

Влада Бердникова – Матвей Шипилов

Анна Билибина – Дмитрий Кашаев

Валерия Бугаевская – Егор Козлов

Влада Быстрова – Даниил Лавриненко

Софья Гончарова – Александр Синцов

Сандра Давыденко – Игнат Пахомов

Милана Жабина – Вениамин Башуров

Мария Иванова – Кирилл Лихачев

Евдокия Крючкова – Артем Мякишев

Елизавета Малеина – Матвей Самохин

Полина Пилипенко – Владислав Михайлов

Анна Смирнова – Ярослав Нечаев

Александра Финохина – Никита Иванов

Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено позже.

Расписание этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Двоеглазова, Угожаев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoСерия Гран-при России
Матвей Самохин
Полина Пилипенко
logoсборная России
Даниил Лавриненко
Влада Быстрова
Владислав Михайлов
Евдокия Крючкова
Милана Жабина
Никита Иванов
танцы на льду
Ярослав Нечаев
Мария Иванова
Анна Билибина
Кирилл Лихачев
Дмитрий Кашаев
результаты
Александр Синцов
Ярослав Черняев
Артем Мякишев
Дмитрий Пекин
Александра Финохина
Софья Гончарова
Диана Арнет
Елизавета Малеина
Влада Бердникова
Вениамин Башуров
Таисия Шепталина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: что с Петросян – пора паниковать? Итоги Гран-при в России и Китае
56 минут назад
Гран-при России. «Красноярье». КМС. Шешелева и Карнаухов, Сабада и Астахов, Камалдинова и Маришин покажут короткие программы
сегодня, 19:05
Расписание этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Двоеглазова, Угожаев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин
сегодня, 18:46
Расписание Гран-при Канады: там выступят Малинин, Эгадзе, Левито, Аймо, Хазе и Володин, Гиллес и Пуарье
сегодня, 18:45
Ирина Роднина: «В интернете про меня больше неправды. Что там серьезного может быть? Раньше на заборах писали»
сегодня, 18:10
Горшенина и Макаров пропустят этапы Гран-при и первенство России из-за травмы партнерши
сегодня, 17:26
Илья Малинин начал сотрудничество с брендом Coca-Cola
сегодня, 15:54Видео
Татьяна Тарасова: «Олимпиаду нужно смотреть. Да, нас бесчестно и безобразно не допустили – но Игры важно видеть»
сегодня, 15:27
Победители этапов Гран-при России получат призовые в размере 500 тысяч рублей. В финале Гран-при сумма составит 1 млн, на чемпионате России – 2,5 млн
сегодня, 14:37
Анна Коломенская: «Прошла летом практику в «Коммерсанте», в отделе политики. Мою статью даже опубликовали на сайте и в газете»
сегодня, 12:12
Ко всем новостям
Последние новости
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
26 октября, 12:12
Юлия Артемьева: «Мы стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки»
25 октября, 21:05
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
24 октября, 13:08
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
11 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
11 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
10 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
10 октября, 15:55Видео