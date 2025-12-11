Энберт о Мишиной и Галлямове: «Надеюсь, их разногласия внутри пары успокоились, и ребята будут в хорошей форме на чемпионате России»

Энберт: надеюсь, разногласия между Мишиной и Галлямовым успокоились.

Серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Александр Энберт поделился ожиданиями от чемпионата России в парном катании.

«В парном катании в этом году не без сенсаций. Мишина/Галлямов уже успели проиграть некоторым парам, хотя в этот сезон входили как единоличные лидеры. Понятно, что травма Александра в прошлом году и скомканная подготовка в межсезонье все‑таки дали о себе знать.

Но я надеюсь, что на чемпионате России мы увидим их уже в хорошей форме, и они покажут свое сильное катание. И, конечно, надеюсь, что какие‑то их разногласия внутри пары, которые в kiss and cry мы мельком замечали после выступлений на прошлых турнирах, все‑таки тоже уже успокоились, и ребята спокойно подготовились к чемпионату России и будут в хорошей форме.

Саша Бойкова и Дима Козловский с четверным выбросом, который они уже исполняют, с классной произвольной программой, с вкатанной короткой программой прошлого года, я думаю, в этом сезоне являются более серьезными конкурентами, чем в прошлом году.

Пары из Перми: Осокина /Грицаенко и Чикмарева /Янченков тоже. Если Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский будут хорошо готовы, то, конечно, им сложно будет обходить наших лидеров. Но если подготовка была не самой удачной, какие‑то травмы беспокоили, то тогда эти ребята смогут составить конкуренцию.

Мухортова и Евгеньев – тоже претенденты. Это третья пара, которая может побороться за пьедестал. Не знаю, могут ли они на данный момент бороться с лидерами, но за пьедестал могут», – сказал Энберт.