Александр Энберт: «Пока что Степанова и Букин – безоговорочные лидеры в танцах на льду, но Кагановская и Некрасов активно набирают»

Энберт: пока что Степанова и Букин – безоговорочные лидеры в танцах на льду.

Призер чемпионата мира-2019 Александр Энберт считает, что Александра Степанова и Иван Букин в текущем и следующем сезонах останутся лидерами российских танцев на льду.

«Пока что Степанова и Букин безоговорочные лидеры. Но интересно, что подготовили Василиса Кагановская и Максим Некрасов . Они очень активно набирают. Прошлый сезон от старта к старту были лучше и лучше.

В этом сезоне на прокатах были хороши, на этапах Гран-при России тоже прибавляли с каждым стартом. Посмотрим, как они будут на чемпионате России выступать, но, наверное, Степанова/Букин в этом сезоне удержат лидерство, может, и в следующем. Будем смотреть.

Это противостояние уже начинает быть интересным. Хотя, конечно, на данный момент Степанова и Букин точно впереди. И при чистых прокатах их обойти будет очень сложно», – сказал Энберт.

