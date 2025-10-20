Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Петросян, Кондратюк, Кагановская и Некрасов, среди юниоров – Базылюк и Федотов
22 октября, среда
15:30 – танцы на льду, КМС, ритм-танец
17:45 – пары, КМС, короткая программа
23 октября, четверг
11:00 – танцы на льду, КМС, произвольный танец
13:30 – пары, КМС, произвольная программа
15:20 – девушки, КМС, короткая программа
17:40 – юноши, КМС, короткая программа
24 октября, пятница
10:45 – девушки, КМС, произвольная программа
13:45 – юноши, КМС, произвольная программа
25 октября, суббота
13:00 – женщины, короткая программа
14:45 – мужчины, короткая программа
16:30 – пары, короткая программа
17:50 – танцы на льду, ритм-танец
26 октября, воскресенье
12:00 – женщины, произвольная программа
14:05 – мужчины, произвольная программа
16:10 – пары, произвольная программа
17:40 – танцы, произвольный танец
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала.
Предварительный состав участников: юниоры – здесь, взрослые – здесь.