  • Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Петросян, Кондратюк, Кагановская и Некрасов, среди юниоров – Базылюк и Федотов
0

Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Петросян, Кондратюк, Кагановская и Некрасов, среди юниоров – Базылюк и Федотов

С 22 по 26 октября в Магнитогорске пройдет этап Гран-при среди юниоров и взрослых.

Гран-при России

Магнитогорск

Гран-при Магнитогорск

22 октября, среда

15:30 – танцы на льду, КМС, ритм-танец

17:45 – пары, КМС, короткая программа

23 октября, четверг

11:00 – танцы на льду, КМС, произвольный танец

13:30 – пары,  КМС, произвольная программа

15:20 – девушки, КМС, короткая программа

17:40 – юноши, КМС, короткая программа

24 октября, пятница

10:45 – девушки, КМС, произвольная программа

13:45 – юноши, КМС, произвольная программа

25 октября, суббота

13:00 – женщины, короткая программа

14:45 – мужчины, короткая программа

16:30 – пары, короткая программа

17:50 – танцы на льду, ритм-танец

26 октября, воскресенье

12:00 – женщины, произвольная программа

14:05 – мужчины, произвольная программа

16:10 – пары, произвольная программа

17:40 – танцы, произвольный танец

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала.

Предварительный состав участников: юниоры – здесь, взрослые – здесь.

Опубликовала: Мария Селенкова
logoСерия Гран-при России
logoсборная России
мужское катание
пары
женское катание
танцы на льду
расписание турниров
