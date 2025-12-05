Японская фигуристка Шимада в четвертый раз выиграла финал Гран-при среди юниоров. У нее 17 побед подряд на международных стартах

Мао Шимада в четвертый раз выиграла Финал Гран-при среди юниоров.

Японская фигуристка Мао Шимада стала четырехкратной победительницей Финала Гран-при среди юниоров. Спортсменка одержала победу на турнире в Нагое.

Это 17-я подряд победа Шимады на международных стартах. Помимо четырех финалов юниорского Гран-при, она выиграла три чемпионата мира среди юниоров, восемь этапов Гран-при среди юниоров, юношеские Олимпийские игры, а также соревнования Triglav Trophy .

Российские фигуристки на этих стартах не выступали.