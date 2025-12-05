Дробязко о лишении литовского гражданства: «Пять Олимпиад фигачила за страну, которая так поступила. Суды до сих пор идут, это принципиальная позиция»

Дробязко: люди в большинстве своем в Литве нас поддерживают, любят, как и любили.

Призер ЧМ в танцах на льду Маргарита Дробязко рассказала о переживаниях из-за лишения литовского гражданства.

Дробязко родилась в Москве, после распада СССР она и ее партнер Повилас Ванагас приняли решение выступать за Литву. В паре они являются 13-кратными чемпионами Литвы, двукратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы, бронзовыми призерами чемпионата мира, пять раз представляли страну на Олимпийских играх.

В 2022 году Дробязко и Ванагаса лишили литовских государственных наград за участие в шоу Татьяны Навки, в 2023-м Маргарита была лишена гражданства.

«Родственников с моей стороны в Литве никогда не было, все родственники со стороны Повиласа там, конечно. Мы делали там бизнес, наши ледовые шоу, там друзья. Встречаемся мы с ними на нейтральной территории – где-то в Европе. Дедушка внучку не видел вообще, а мама Повиласа приезжала пару раз, но в ее возрасте это целая история – переходить границу пешком, ехать до Калининграда, лететь, очень сложно. Так и живем.

Повилас переживает очень тяжело всю эту историю. Но он такой человек, все в себе. Он живет в России с 18 лет, то есть для него это страна, в которой он прожил большую часть жизни, и конечно, с Россией у него связано все. Но 18 лет он прожил в Литве, его друзья детства, родители – все там. Вся ситуация для него тяжела. И ситуация с моим гражданством тоже.

Конечно, он как предательство по отношению ко мне от своей страны это воспринимает. Когда у меня был выбор, выступать за Россию или за Литву, вы же понимаете, какие там были перспективы: вы кто, мы вас не ждали. Я этого по молодости не понимала, но для меня было важно сохранить партнера.

Повилас был патриот, Литва стала отдельной страной, ему хотелось за свою страну выступать. И в выборе между перспективами и хорошим партнером я выбрала партнера. И пять Олимпиад фигачила за страну, которая поступила так, как поступила. Повилас по этому поводу очень переживает, потому что он понимает, что вся моя спортивная жизнь была отдана его родине. Поднимался флаг литовский в первый раз на мировых аренах, нес он флаг на Олимпиаде... Но вот получили то, что получили.

Не было ли мысли отказаться от шоу и сохранить гражданство? В принципе, можно было закончить кататься уже очень давно, 10, 15 лет назад, мы уже накатались в общем-то. Но, наверное, когда у тебя проблемы в жизни, сложная ситуация, тебе как раз нужна твоя работа, твоя профессия, твой коллектив. И мало того, я понимала, что всем сейчас нужны светлые эмоции, добро. На тот момент мне категорически не хотелось заканчивать. Это было непростое решение, но правильное.

Люди в большинстве своем в Литве нас поддерживали и поддерживают, как любили, так и любят. Многие все понимают, много адекватных и правильно оценивающих ситуацию. Многие пишут нам хорошие слова. Никто из наших друзей не сказал нам плохих слов.

Конечно, осадок есть. Но в жизни много хорошего происходит.

У меня до сих пор идут суды. Это принципиальная позиция», – сказала Дробязко в шоу «Каток» .