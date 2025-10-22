Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Ковязина и Мохов, Доможирова и Вегера, Касинс и Брегей представят произвольные программы
Гран-при России среди юниоров
2-й этап, «Звезды Магнитки»
Магнитогорск
Пары, КМС
Произвольная программа
Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Дарья Третьякова – Александр Саморуков
2. Амелия Шаяхметова – Мартин Бреславский
Вторая разминка
3. София Диана Касинс – Александр Брегей
4. Кира Доможирова – Илья Вегера
5. Зоя Ковязина – Артемий Мохов
После короткой программы
1. Зоя Ковязина – Артемий Мохов – 65,57
2. Кира Доможирова – Илья Вегера – 59,25
3. София Диана Касинс – Александр Брегей – 58,24
4. Амелия Шаяхметова – Мартин Бреславский – 50,38
5. Дарья Третьякова – Александр Саморуков – 45,81
Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Петросян, Кондратюк, Кагановская и Некрасов, среди юниоров – Базылюк и Федотов