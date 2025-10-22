  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Ковязина и Мохов, Доможирова и Вегера, Касинс и Брегей представят произвольные программы
0

Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Ковязина и Мохов, Доможирова и Вегера, Касинс и Брегей представят произвольные программы

23 октября юниоры разыграют медали в парном катании на Гран-при в Магнитогорске.

Гран-при России среди юниоров

2-й этап, «Звезды Магнитки»

Магнитогорск 

Пары, КМС

Произвольная программа

Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Дарья Третьякова – Александр Саморуков

2. Амелия Шаяхметова – Мартин Бреславский

Вторая разминка

3. София Диана Касинс – Александр Брегей

4. Кира Доможирова – Илья Вегера

5. Зоя Ковязина – Артемий Мохов

После короткой программы

1. Зоя Ковязина – Артемий Мохов – 65,57

2. Кира Доможирова – Илья Вегера – 59,25

3. София Диана Касинс – Александр Брегей – 58,24

4. Амелия Шаяхметова – Мартин Бреславский – 50,38

5. Дарья Третьякова – Александр Саморуков – 45,81

Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Петросян, Кондратюк, Кагановская и Некрасов, среди юниоров – Базылюк и Федотов

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
результаты
Звезды Магнитки
logoсборная России
пары
logoСерия Гран-при России
София Диана Касинс
Мартин Бреславский
Александр Брегей
Илья Вегера
Зоя Ковязина
Амелия Шаяхметова
Кира Доможирова
Артемий Мохов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Вегера о короткой: «Кира – это механизм, который я на протяжении программы собираю»
сегодня, 18:09
Александр Брегей: «Ощущения от короткой программы не очень, сегодня у нас не задался прокат»
сегодня, 17:55
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Ковязина и Мохов выиграли короткую программу, Доможирова и Вегера – 2-е, Касинс и Брегей – 3-и
84сегодня, 15:33
Главные новости
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Федотов, Алексахин, Хамзин, Халиуллин, Самбуев выйдут на лед с короткими программами
52 минуты назад
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Базылюк, Стрельцова, Петрова, Сарафанова, Парсегова, Литвинчева выступят с короткими программами
2сегодня, 20:53
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Фефелова и Валов, Слуцкая и Гончаров, Тихонова и Лысов покажут произвольные танцы
сегодня, 20:33
Вегера о короткой: «Кира – это механизм, который я на протяжении программы собираю»
сегодня, 18:09
Александр Брегей: «Ощущения от короткой программы не очень, сегодня у нас не задался прокат»
сегодня, 17:55
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Сизерон вернулся за золотом Игр? Можно ли обыграть Малинина? Итоги Гран-при Франции
1сегодня, 17:23
Медведева рассказала, что перенесет операцию на стопах: «У меня очень сильно выраженный вальгус, который мешает мне жить»
51сегодня, 16:58
Глеб Гончаров о ритм-танце под What Is Love: «Одна из моих любимых программ. Все эмоции даются легко, ничего не наигрываю»
сегодня, 16:38
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Ковязина и Мохов выиграли короткую программу, Доможирова и Вегера – 2-е, Касинс и Брегей – 3-и
84сегодня, 15:33
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Фефелова и Валов лидируют после ритм-танца, Слуцкая и Гончаров – 2-е, Тихонова и Лысов – 3-и
68сегодня, 14:33
Ко всем новостям
Последние новости
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
118 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
116 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
115 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
311 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
111 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
310 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1310 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57