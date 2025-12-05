61

Диана Мильто заменит Костылеву на Кубке Первого канала среди юниоров

Диана Мильто заменит Елену Костылеву на Кубке Первого канала.

Фигуристка Диана Мильто заменит Елену Костылеву на Кубке Первого канала среди юниоров, сообщает ТАСС.

Турнир пройдет 6 декабря в Калуге. Костылева ранее уехала с родителями из Москвы в Воронеж.

🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Остановите маму Иру! Скандал в академии Плющенко – страдает Лена Костылева

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoсборная России
женское катание
Елена Костылева
Диана Мильто
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
ТАСС
