Диана Мильто заменит Костылеву на Кубке Первого канала среди юниоров
Диана Мильто заменит Елену Костылеву на Кубке Первого канала.
Фигуристка Диана Мильто заменит Елену Костылеву на Кубке Первого канала среди юниоров, сообщает ТАСС.
Турнир пройдет 6 декабря в Калуге. Костылева ранее уехала с родителями из Москвы в Воронеж.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
