Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Фефелова и Валов, Слуцкая и Гончаров, Тихонова и Лысов выйдут на лед с ритм-танцами
Гран-при России среди юниоров
2-й этап, «Звезды Магнитки»
Магнитогорск
Танцы на льду, КМС
Ритм-танец
Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участники
1. Ева Васюкевич – Максим Афонин
2. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов
3. Софья Гончарова – Александр Синцов
4. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев
5. Ирина Кузнецова – Андрей Тихомиров
6. Таиса Мусурова – Иван Тертышников
7. Полина Неганова – Богдан Шамков
8. Любовь Скрябина – Григорий Матвеев
9. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров
10. Анна Соболева – Матвей Чураков
11. Полина Тихонова – Матвей Лысов
12. Мария Фефелова – Артем Валов
13. Милана Чегемова – Кирилл Евграфов
14. Кристина Чернышева – Семен Фитерман
ПРИМЕЧАНИЕ: информация о разминках будет добавлена после жеребьевки.
Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Петросян, Кондратюк, Кагановская и Некрасов, среди юниоров – Базылюк и Федотов