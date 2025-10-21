0

Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Фефелова и Валов, Слуцкая и Гончаров, Тихонова и Лысов выйдут на лед с ритм-танцами

22 октября танцоры на льду покажут ритм-танцы на Гран-при России среди юниоров.

Гран-при России среди юниоров

2-й этап, «Звезды Магнитки»

Магнитогорск 

Танцы на льду, КМС

Ритм-танец

Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Участники

1. Ева Васюкевич – Максим Афонин

2. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов

3. Софья Гончарова – Александр Синцов

4. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев

5. Ирина Кузнецова – Андрей Тихомиров

6. Таиса Мусурова – Иван Тертышников

7. Полина Неганова – Богдан Шамков

8. Любовь Скрябина – Григорий Матвеев

9. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров

10. Анна Соболева – Матвей Чураков

11. Полина Тихонова – Матвей Лысов

12. Мария Фефелова – Артем Валов

13. Милана Чегемова – Кирилл Евграфов

14. Кристина Чернышева – Семен Фитерман

ПРИМЕЧАНИЕ: информация о разминках будет добавлена после жеребьевки. 

Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Петросян, Кондратюк, Кагановская и Некрасов, среди юниоров – Базылюк и Федотов

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс»
Любовь Скрябина
Артем Мякишев
Полина Тихонова
Матвей Чураков
Богдан Шамков
Софья Гончарова
Ярослава Воробьева
Артем Валов
Георгий Цымбалов
танцы на льду
Андрей Тихомиров
Глеб Гончаров
Иван Тертышников
logoСерия Гран-при России
Александр Синцов
Анна Соболева
Максим Афонин
Таиса Мусурова
Семен Фитерман
Евдокия Крючкова
Григорий Матвеев
Кирилл Евграфов
Звезды Магнитки
Матвей Лысов
результаты
Кристина Чернышева
Мария Фефелова
Милана Чегемова
Ирина Кузнецова
Ева Васюкевич
logoсборная России
Варвара Слуцкая
Полина Неганова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
310 октября, 19:38
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Рабер. КМС. Жабина и Башуров одержали победу, Дрожжина и Тельнов – 2-е
816 сентября, 15:12
Главные новости
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Ковязина и Мохов, Доможирова и Вегера, Касинс и Брегей представят короткие программы
5сегодня, 16:48
Важнова, Кадырова и Миронов снялись с этапа Гран-при России в Магнитогорске
6сегодня, 16:29
Андрей Голованов прокомментирует этап Гран-при Китая в Okko
29сегодня, 16:15
Акатьева и Садкова будут комментировать этап Гран-при Китая в Okko
124сегодня, 14:30
Брюханов о тренировках в школе Москвиной: «По большей части работали индивидуально, но Тамара Николаевна и ее тренерский коллектив делились ценным опытом и мудростью»
7сегодня, 10:33
Александр Жулин: «Нарижный сейчас не тренируется. Доктор в Германии изучает МРТ»
70сегодня, 10:05
Матыцин об идее отдать приоритет российской музыке на спортивных мероприятиях: «Получили ответ от Минспорта о поддержке нашей инициативы»
107сегодня, 09:50
Тарасова о Гран-при России: «Далеко не полечу. На этапе в Москве, конечно, буду»
17сегодня, 07:32
Расписание Гран-при Китая: там выступят Суй и Хань, Чок и Бейтс, Лью, Гленн, Шайдоров
50сегодня, 06:13
Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Петросян, Кондратюк, Кагановская и Некрасов, среди юниоров – Базылюк и Федотов
69сегодня, 06:13
Ко всем новостям
Последние новости
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
118 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
116 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
115 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
311 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
111 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
310 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1310 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57