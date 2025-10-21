Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Фефелова и Валов, Слуцкая и Гончаров, Тихонова и Лысов выйдут на лед с ритм-танцами

22 октября танцоры на льду покажут ритм-танцы на Гран-при России среди юниоров.

Гран-при России среди юниоров

2-й этап, «Звезды Магнитки»

Магнитогорск

Танцы на льду, КМС

Ритм-танец

Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

1. Ева Васюкевич – Максим Афонин

2. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов

3. Софья Гончарова – Александр Синцов

4. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев

5. Ирина Кузнецова – Андрей Тихомиров

6. Таиса Мусурова – Иван Тертышников

7. Полина Неганова – Богдан Шамков

8. Любовь Скрябина – Григорий Матвеев

9. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров

10. Анна Соболева – Матвей Чураков

11. Полина Тихонова – Матвей Лысов

12. Мария Фефелова – Артем Валов

13. Милана Чегемова – Кирилл Евграфов

14. Кристина Чернышева – Семен Фитерман

ПРИМЕЧАНИЕ: информация о разминках будет добавлена после жеребьевки.

Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Петросян, Кондратюк, Кагановская и Некрасов, среди юниоров – Базылюк и Федотов