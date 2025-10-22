  • Спортс
  • Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Базылюк, Стрельцова, Петрова, Сарафанова, Парсегова, Литвинчева выступят с короткими программами
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Базылюк, Стрельцова, Петрова, Сарафанова, Парсегова, Литвинчева выступят с короткими программами

Базылюк и Стрельцова покажут короткие программы на юниорском Гран-при России.

Гран-при России среди юниоров

2-й этап, «Звезды Магнитки»

Магнитогорск 

Девушки

Короткая программа

Начало – 15:20 по московскому времени (23 октября), прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Юлиана Черенева

2. София Шепелева

3. Кира Гудаева

4. Мирослава Лезина

5. Алена Болдырева

6. Арина Ореховская

Вторая разминка

7. Яна Анашкина

8. Анастасия Жуланова

9. Майя Сарафанова

10. Валерия Литвинчева

11. Полина Малышева

12. Варвара Родина

Третья разминка

13. Арина Парсегова

14. Аделина Камалова

15. Елизавета Вахитова

16. Агата Петрова

17. Виктория Стрельцова

18. Маргарита Базылюк

Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Петросян, Кондратюк, Кагановская и Некрасов, среди юниоров – Базылюк и Федотов

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
