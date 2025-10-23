0

Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Федотов, Алексахин, Хамзин, Халиуллин, Самбуев выйдут на лед с короткими программами

Федотов представит короткую программу на юниорском Гран-при в Магнитогорске.

Гран-при России среди юниоров

2-й этап, «Звезды Магнитки»

Магнитогорск 

Юноши

Короткая программа

Начало – 17:40 по московскому времени (23 октября), прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Валентин Сидоренко

2. Даниил Жолобов

3. Ярослав Крегель

4. Марк Соколов

5. Илья Неретин

Вторая разминка

6. Данил Колосков

7. Искандер Амиров

8. Павел Савченко

9. Константин Волков

10. Михаил Клепацкий

11. Кирилл Былинин

Третья разминка

12. Алдар Самбуев

13. Роман Попов

14. Арсений Федотов

15. Ильяс Халиуллин

16. Михаил Алексахин

17. Роман Хамзин

Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Петросян, Кондратюк, Кагановская и Некрасов, среди юниоров – Базылюк и Федотов

