  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Дзепка, Сарновская, Лазарев, Колесников, Ковязина и Мохов, Пестова и Лагутов выступят на первом этапе Гран-при России среди юниоров
1

Дзепка, Сарновская, Лазарев, Колесников, Ковязина и Мохов, Пестова и Лагутов выступят на первом этапе Гран-при России среди юниоров

Стал известен состав участников первого этапа Гран-при России среди юниоров.

Турнир «Лед мечты» пройдет с 14 по 17 октября в Москве. 

Юниорки: Василиса Абакумова, Василиса Будина, Анастасия Быкова, Ульяна Васильева, Варвара Воронина, Алиса Гориславская, София Дзепка, Алина Локтева, Диана Мильто, София Поскребышева, София Сарновская, Софья Смагина, Кристина Тимофеева, Кира Трофимова, Эльвина Тугузбаева, Софья Федотова, Агния Хазова, Валерия Шарапова. 

Юниоры: Михаил Алексахин, Кирилл Андреянов, Кирилл Визер, Владислав Виниченко, Никита Волин, Станислав Гунтасов, Дмитрий Железняк, Николай Колесников, Лев Лазарев, Герман Ленков, Марк Лукин, Иван Макиев, Никита Малютин, Макар Николаев, Вячеслав Проценко, Алексей Тотмин, Ярослав Хрулев, Александр Чмиль. 

Пары: Анастасия Высоцкая – Петр Алексеенко, Алиса Горбунова – Георгий Павловский, Виктория Двинина – Виктор Потапов, Софья Звездина – Дмитрий Шеремет, Зоя Ковязина – Артемий Мохов, Софья Маринина – Роман Черненко, Ольга Сабада – Павел Астахов, Юлия Филимонова – Илья Пыльнев. 

Танцы на льду: Диана Арнет – Ярослав Черняев, Олеся Бразевич – Игорь Зубцов, Влада Быстрова – Даниил Лавриненко, Софья Грабчак – Максим Полторак, Юлия Гринько – Александр Рыженков, Дарья Дрожжина – Иван Тельнов, Мария Иванова – Кирилл Лихачев, Аксинья Панасенко – Максим Вахрамеев, Зоя Пестова – Сергей Лагутов, Елизавета Ростилова – Денис Ауров, Ирина Скопина – Дмитрий Симонов, Варвара Троицкая – Никита Максимов, Мария Черемисина – Григорий Мельников, Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Ульяна Васильева
Василиса Абакумова
София Дзепка
Кира Трофимова
София Сарновская
Михаил Алексахин
logoНиколай Колесников
Лев Лазарев
Марк Лукин
Никита Малютин
Ольга Сабада
Павел Астахов
Роман Черненко
Дарья Дрожжина
Станислав Гунтасов
logoСерия Гран-при России
Диана Мильто
Денис Ауров
Александр Чмиль
Сергей Лагутов
logoсборная России
Зоя Пестова
Кирилл Андреянов
женское катание
Эльвина Тугузбаева
Лед Мечты
Елизавета Ростилова
мужское катание
Кирилл Визер
танцы на льду
пары
Иван Тельнов
Ярослав Хрулев
Софья Смагина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Костылева, Трофимова, Зинина, Рубцова, Игнатов, Алексахин, Прокопец и Васькович выступят на первенстве Московской области
2610 сентября, 13:52
Дзепка и Дарья Лебедева чисто исполнили четверные на первенстве Москвы, еще 5 девушек ошиблись на ультра-си
45 сентября, 12:15
Первенство Москвы. Дзепка одержала победу, Смагина – 2-я, Дарья Лебедева – 3-я, Парсегова – 7-я
3945 сентября, 11:55
Главные новости
Татьяна Тарасова: «На фигурном катании всегда полные залы. А вы давно на футбольном матче видели полный стадион?»
1521 минуту назад
Синицына о четверных: «Все зависит только от физической формы, от мышечной массы. Когда я в отличной форме — я готова к этому прыжку»
127 минут назад
Ксения Синицына: «Очень хотела стать чемпионкой Москвы — все-таки это статус. Удивилась, что были призовые»
32 минуты назад
Косторная о паре Коробейниковой и Куницы: «За два месяца они проделали хорошую работу, учитывая, что тренировались не каждый день»
237 минут назад
Trialeti Trophy. Браун, Егадзе, Ямамото, Литвинцев, Селевко представят короткие программы
сегодня, 19:59
Trialeti Trophy. Дэвис и Смолкин, Демужо и Ле Мерсье, Беккер и Эрнандес покажут ритм-танцы
сегодня, 19:56
Trialeti Trophy. Губанова, Хэ Ин Ли, Гутманн, Пеццетта, Ватанабе представят короткие программы
1сегодня, 19:42
Мемориал Панина. КМС. Петрова, Сарычева, Сарафанова, Шарапова, Лисс, Юрова, Диана Мильто представят короткие программы
3сегодня, 18:42
Чемпионка Европы Петрыкина взяла перерыв в соревнованиях
4сегодня, 17:59
Мухортова о двух стартах подряд: «Мы же делаем на тренировке эти прокаты. Почему бы не выступить при зрителях в соревновательной атмосфере?»
5сегодня, 17:50
Ко всем новостям
Последние новости
Мемориал Панина. Фефелова и Валов, Билибина и Кашаев, Тихонова и Лысов выйдут на лед с ритм-танцами
1сегодня, 19:26
Мемориал Панина. Касинс и Брегей, Камалдинова и Маришин, Третьякова и Саморуков покажут короткие программы
сегодня, 19:05
Расписание седьмого этапа Гран-при среди юниоров в Абу-Даби
сегодня, 06:05
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45
Дмитрий Губерниев: «Поздравляю Косторную и Куницу с пополнением в семье. Для чего мы живем? Чтобы видеть счастливые глаза наших детей»
63 октября, 16:28
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо – 3-и
3 октября, 13:56
Ирина Слуцкая: «Возвращение Валиевой в фигурное катание – классная новость. Думаю, она сможет побеждать»
31 октября, 18:19
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
28 сентября, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
428 сентября, 13:24
Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
28 сентября, 13:14