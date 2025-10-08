Дзепка, Сарновская, Лазарев, Колесников, Ковязина и Мохов, Пестова и Лагутов выступят на первом этапе Гран-при России среди юниоров
Турнир «Лед мечты» пройдет с 14 по 17 октября в Москве.
Юниорки: Василиса Абакумова, Василиса Будина, Анастасия Быкова, Ульяна Васильева, Варвара Воронина, Алиса Гориславская, София Дзепка, Алина Локтева, Диана Мильто, София Поскребышева, София Сарновская, Софья Смагина, Кристина Тимофеева, Кира Трофимова, Эльвина Тугузбаева, Софья Федотова, Агния Хазова, Валерия Шарапова.
Юниоры: Михаил Алексахин, Кирилл Андреянов, Кирилл Визер, Владислав Виниченко, Никита Волин, Станислав Гунтасов, Дмитрий Железняк, Николай Колесников, Лев Лазарев, Герман Ленков, Марк Лукин, Иван Макиев, Никита Малютин, Макар Николаев, Вячеслав Проценко, Алексей Тотмин, Ярослав Хрулев, Александр Чмиль.
Пары: Анастасия Высоцкая – Петр Алексеенко, Алиса Горбунова – Георгий Павловский, Виктория Двинина – Виктор Потапов, Софья Звездина – Дмитрий Шеремет, Зоя Ковязина – Артемий Мохов, Софья Маринина – Роман Черненко, Ольга Сабада – Павел Астахов, Юлия Филимонова – Илья Пыльнев.
Танцы на льду: Диана Арнет – Ярослав Черняев, Олеся Бразевич – Игорь Зубцов, Влада Быстрова – Даниил Лавриненко, Софья Грабчак – Максим Полторак, Юлия Гринько – Александр Рыженков, Дарья Дрожжина – Иван Тельнов, Мария Иванова – Кирилл Лихачев, Аксинья Панасенко – Максим Вахрамеев, Зоя Пестова – Сергей Лагутов, Елизавета Ростилова – Денис Ауров, Ирина Скопина – Дмитрий Симонов, Варвара Троицкая – Никита Максимов, Мария Черемисина – Григорий Мельников, Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов.