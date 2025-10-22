Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Фефелова и Валов, Слуцкая и Гончаров, Тихонова и Лысов покажут произвольные танцы
Гран-при России среди юниоров
2-й этап, «Звезды Магнитки»
Магнитогорск
Танцы на льду, КМС
Произвольный танец
Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Любовь Скрябина – Григорий Матвеев
2. Ирина Кузнецова – Андрей Тихомиров
3. Ева Васюкевич – Максим Афонин
4. Полина Неганова – Богдан Шамков
Вторая разминка
5. Кристина Чернышева – Семен Фитерман
6. Милана Чегемова – Кирилл Евграфов
7. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов
8. Таиса Мусурова – Иван Тертышников
9. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев
Третья разминка
10. Софья Гончарова – Александр Синцов
11. Анна Соболева – Матвей Чураков
12. Полина Тихонова – Матвей Лысов
13. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров
14. Мария Фефелова – Артем Валов
После ритм-танца
1. Мария Фефелова – Артем Валов – 65,88
2. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров – 64,57
3. Полина Тихонова – Матвей Лысов – 60,02
4. Анна Соболева – Матвей Чураков – 56,87
5. Софья Гончарова – Александр Синцов – 55,38
6. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев – 55,02
7. Таиса Мусурова – Иван Тертышников – 54,99
8. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов – 54,68
9. Милана Чегемова – Кирилл Евграфов – 51,83
10. Кристина Чернышева – Семен Фитерман – 51,24
