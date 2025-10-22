Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Фефелова и Валов, Слуцкая и Гончаров, Тихонова и Лысов покажут произвольные танцы

23 октября юниоры разыграют медали в танцах на льду на Гран-при в Магнитогорске.

Гран-при России среди юниоров 2-й этап, «Звезды Магнитки» Магнитогорск Танцы на льду, КМС Произвольный танец Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала. Первая разминка 1. Любовь Скрябина – Григорий Матвеев 2. Ирина Кузнецова – Андрей Тихомиров 3. Ева Васюкевич – Максим Афонин 4. Полина Неганова – Богдан Шамков Вторая разминка 5. Кристина Чернышева – Семен Фитерман 6. Милана Чегемова – Кирилл Евграфов 7. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов 8. Таиса Мусурова – Иван Тертышников 9. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев Третья разминка 10. Софья Гончарова – Александр Синцов 11. Анна Соболева – Матвей Чураков 12. Полина Тихонова – Матвей Лысов 13. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров 14. Мария Фефелова – Артем Валов После ритм-танца 1. Мария Фефелова – Артем Валов – 65,88 2. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров – 64,57 3. Полина Тихонова – Матвей Лысов – 60,02 4. Анна Соболева – Матвей Чураков – 56,87 5. Софья Гончарова – Александр Синцов – 55,38 6. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев – 55,02 7. Таиса Мусурова – Иван Тертышников – 54,99 8. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов – 54,68 9. Милана Чегемова – Кирилл Евграфов – 51,83 10. Кристина Чернышева – Семен Фитерман – 51,24 Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Петросян, Кондратюк, Кагановская и Некрасов, среди юниоров – Базылюк и Федотов