Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Фефелова и Валов, Слуцкая и Гончаров, Тихонова и Лысов покажут произвольные танцы

23 октября юниоры разыграют медали в танцах на льду на Гран-при в Магнитогорске.

Гран-при России среди юниоров

2-й этап, «Звезды Магнитки»

Магнитогорск 

Танцы на льду, КМС

Произвольный танец

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Любовь Скрябина – Григорий Матвеев

2. Ирина Кузнецова – Андрей Тихомиров

3. Ева Васюкевич – Максим Афонин

4. Полина Неганова – Богдан Шамков

Вторая разминка

5. Кристина Чернышева – Семен Фитерман

6. Милана Чегемова – Кирилл Евграфов

7. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов

8. Таиса Мусурова – Иван Тертышников

9. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев

Третья разминка

10. Софья Гончарова – Александр Синцов

11. Анна Соболева – Матвей Чураков

12. Полина Тихонова – Матвей Лысов

13. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров

14. Мария Фефелова – Артем Валов

После ритм-танца

1. Мария Фефелова – Артем Валов – 65,88

2. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров – 64,57

3. Полина Тихонова – Матвей Лысов – 60,02

4. Анна Соболева – Матвей Чураков – 56,87

5. Софья Гончарова – Александр Синцов – 55,38

6. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев – 55,02

7. Таиса Мусурова – Иван Тертышников – 54,99

8. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов – 54,68

9. Милана Чегемова – Кирилл Евграфов – 51,83

10. Кристина Чернышева – Семен Фитерман – 51,24

Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Петросян, Кондратюк, Кагановская и Некрасов, среди юниоров – Базылюк и Федотов

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
