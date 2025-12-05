⛸️ Финал Гран-при среди юниоров. Шимада победила, Ким Ю Сон – 2-я, Окада – 3-я

Японка Мао Шимада победила в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию.

5 декабря юниорки выступили с произвольными программами в финале Гран-при в Нагое. Победу одержала Мао Шимада из Японии.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Нагоя, Япония

Юниорки

Итоговое положение

1. Мао Шимада (Япония) – 218,13

2. Ким Ю Сон (Южная Корея) – 198,66

3. Мэи Окада (Япония) – 195,82

4. Ким Ю Чжэ (Южная Корея) – 195,38

5. Сумика Каназава (Япония) – 195,23

6. Маюко Ока (Япония) – 189,63

Произвольная программа

1. Мао Шимада (Япония) – 144,68

2. Ким Ю Чжэ (Южная Корея) – 135,36

3. Ким Ю Сон (Южная Корея) – 134,60

4. Сумика Каназава (Япония) – 129,07

5. Мэи Окада (Япония) – 127,61

6. Маюко Ока (Япония) – 121,70

