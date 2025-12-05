⛸️ Финал Гран-при среди юниоров. Шимада победила, Ким Ю Сон – 2-я, Окада – 3-я
Японка Мао Шимада победила в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию.
5 декабря юниорки выступили с произвольными программами в финале Гран-при в Нагое. Победу одержала Мао Шимада из Японии.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Нагоя, Япония
Юниорки
Итоговое положение
1. Мао Шимада (Япония) – 218,13
2. Ким Ю Сон (Южная Корея) – 198,66
3. Мэи Окада (Япония) – 195,82
4. Ким Ю Чжэ (Южная Корея) – 195,38
5. Сумика Каназава (Япония) – 195,23
6. Маюко Ока (Япония) – 189,63
Произвольная программа
1. Мао Шимада (Япония) – 144,68
2. Ким Ю Чжэ (Южная Корея) – 135,36
3. Ким Ю Сон (Южная Корея) – 134,60
4. Сумика Каназава (Япония) – 129,07
5. Мэи Окада (Япония) – 127,61
6. Маюко Ока (Япония) – 121,70
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
