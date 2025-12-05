⛸️ Финал Гран-при среди юниоров. Мин Гю Со победил, Наката – 2-й, Казанеки – 3-й, Круглов – 4-й

Южнокорейский фигурист Мин Гю Со победил в финале Гран-при среди юниоров.

5 декабря фигуристы выступили с произвольными программами в финале Гран-при среди юниоров в Нагое. Победу одержал Мин Гю Со из Южной Кореи.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Нагоя, Япония

Юниоры

Итоговое положение

1. Мин Гю Со (Южная Корея) – 255,91

2. Рио Наката (Япония) – 249,70

3. Лусиус Казанеки (США) – 225,85

4. Денис Круглов (Бельгия) – 225,60

5. Тайга Нишино (Япония) – 202,60

6. Чхве Ха Бин (Южная Корея) – 200,70

Произвольная программа

1. Мин Гю Со (Южная Корея) – 171,09

2. Рио Наката (Япония) – 163,22

3. Лусиус Казанеки (США) – 153,72

4. Денис Круглов (Бельгия) – 151,31

5. Тайга Нишино (Япония) – 138,59

6. Чхве Ха Бин (Южная Корея) – 129,76

