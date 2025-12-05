⛸️ Финал Гран-при среди юниоров. Мин Гю Со победил, Наката – 2-й, Казанеки – 3-й, Круглов – 4-й
5 декабря фигуристы выступили с произвольными программами в финале Гран-при среди юниоров в Нагое. Победу одержал Мин Гю Со из Южной Кореи.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Нагоя, Япония
Юниоры
Итоговое положение
1. Мин Гю Со (Южная Корея) – 255,91
2. Рио Наката (Япония) – 249,70
3. Лусиус Казанеки (США) – 225,85
4. Денис Круглов (Бельгия) – 225,60
5. Тайга Нишино (Япония) – 202,60
6. Чхве Ха Бин (Южная Корея) – 200,70
Произвольная программа
1. Мин Гю Со (Южная Корея) – 171,09
2. Рио Наката (Япония) – 163,22
3. Лусиус Казанеки (США) – 153,72
4. Денис Круглов (Бельгия) – 151,31
5. Тайга Нишино (Япония) – 138,59
6. Чхве Ха Бин (Южная Корея) – 129,76
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон