Расписание первого этапа Гран-при России среди юниоров в Москве: там выступят Лазарев, Колесников, Дзепка и Мильто

С 14 по 16 октября в Москве пройдет первый этап Гран-при России среди юниоров.

Гран-при России

1-й этап

Москва

14 октября, вторник

Танцы на льду, КМС, ритм-танец

17:30

Пары, КМС, короткая программа

19:30

15 октября, среда

Танцы на льду, КМС, произвольный танец

13:00

Пары,  КМС, произвольная программа

15:30

Девушки, КМС, короткая программа

16:55

Юноши, КМС, короткая программа

19:30

16 октября, четверг

Девушки, КМС, произвольная программа

12:45

Юноши, КМС, произвольная программа

15:45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала.

Предварительный состав участников – здесь.

Опубликовала: Мария Селенкова
