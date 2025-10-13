Расписание первого этапа Гран-при России среди юниоров в Москве: там выступят Лазарев, Колесников, Дзепка и Мильто
С 14 по 16 октября в Москве пройдет первый этап Гран-при России среди юниоров.
Гран-при России
1-й этап
Москва
14 октября, вторник
Танцы на льду, КМС, ритм-танец
17:30
Пары, КМС, короткая программа
19:30
15 октября, среда
Танцы на льду, КМС, произвольный танец
13:00
Пары, КМС, произвольная программа
15:30
Девушки, КМС, короткая программа
16:55
Юноши, КМС, короткая программа
19:30
16 октября, четверг
Девушки, КМС, произвольная программа
12:45
Юноши, КМС, произвольная программа
15:45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала.
Предварительный состав участников – здесь.
Опубликовала: Мария Селенкова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости