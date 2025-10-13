Расписание первого этапа Гран-при России среди юниоров в Москве: там выступят Лазарев, Колесников, Дзепка и Мильто

С 14 по 16 октября в Москве пройдет первый этап Гран-при России среди юниоров.

Гран-при России 1-й этап Москва 14 октября, вторник Танцы на льду, КМС, ритм-танец 17:30 Пары, КМС, короткая программа 19:30 15 октября, среда Танцы на льду, КМС, произвольный танец 13:00 Пары, КМС, произвольная программа 15:30 Девушки, КМС, короткая программа 16:55 Юноши, КМС, короткая программа 19:30 16 октября, четверг Девушки, КМС, произвольная программа 12:45 Юноши, КМС, произвольная программа 15:45 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала. Предварительный состав участников – здесь .